Первый кинофестиваль о проблемах подростков пройдет на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 августа. /ТАСС/. Фестиваль подросткового кино "Игра света" откроется в Южно-Сахалинске. В течение четырех дней - с 16 по 19 августа - молодые режиссеры будут представлять на смотре картины о проблемах взросления, о сложностях взаимоотношений со сверстниками и родителями, сообщил в пятницу журналистам генеральный продюсер фестиваля Алексей Агранович.

"Для нас этот фестиваль действительно первый - мы не знаем, как отреагирует аудитория, сколько людей будет в залах - это один из самых важных показателей того, что мы делаем <...> Мы начали придумывать фестиваль год назад, практически все, что вы на этом фестивале увидите и услышите, придумано при участии сахалинских молодых людей", - сказал Агранович и отметил, что идея смотра зародилась после фестиваля "Край света" в 2018 году.

Подростки-режиссеры, дети-актеры и их взрослые наставники пройдут по ковровой дорожке возле киноконцертного зала "Октябрь" в Южно-Сахалинске, где на протяжении четырех дней будут проходить показы фестивальных фильмов. Также часть показов состоится в кинозале "Комсомолец". Среди участников - молодежь из России, Хорватии, Великобритании, Канады.

В основе конкурсной программы - картины, созданные режиссерами не старше 17 лет, она насчитывает 79 кинокартин в четырех основных направлениях: "Игровая программа", "Документальная программа", "Программа видеоарта и музыкального видео", а также самая популярная у молодых режиссеров "Анимационная программа" - в ней заявлено порядка 30 фильмов. Также пройдут показы фильмов в четырех внеконкурсных программах.

Во взрослое жюри вошли продюсер Артем Васильев, режиссер и сценарист Наталья Мещанинова, актер Семен Трескунов, в детское - ученица Курильской школы Елизавета Ишутина, окончившая детскую школу искусств по классу "Живопись" и работающая волонтером на различных городских проектах, выпускница художественной школы Надежда Лузан, увлекающаяся туризмом и изучающая языки, учащийся из города Корсаков Тимофей Милишенко, интересующийся спортом и туризмом.

Картины на смотр отбирали члены сахалинской кинолаборатории - подростки, которые занимаются кинематографом. Фильмом открытия станет картина "Необычайное лето с Тесс" Режиссера Стивена Вутерлуда. Как пояснил Агранович, картина уже имела успех зрителей на других фестивалях, поэтому было решено открыть ею "Игру света". Всего участников ждут 24 приза, как сообщил член "взрослого" жюри Артем Васильев, главными критериями выбора победителя станут "пронзительность, искренность и честность". Завершится кинофестиваль 19 августа.