Всероссийский конкурс артистов балета пройдет в сентябре в Ярославле

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Всероссийский конкурс артистов балета и балетмейстеров пройдет в Ярославле с 13 по 18 сентября 2019 года. В этом году в нем примут участие исполнители по специальности "Современный танец в музыкальном театре", сообщила в пятницу пресс-служба организаторов смотра.

"Этот творческий форум, открывший миру балета десятки имен выдающихся артистов, славится своей богатой историей и традициями, обладает большим авторитетом в профессиональном сообществе. На протяжении многих лет он вызывает живой интерес как у преданных ценителей искусства, так и у признанных мастеров хореографии. Уверен, что, как и прежде, конкурс станет ярким и запоминающимся событием в культурном календаре России, запомнится настоящим праздником танца, позволит молодым талантам продемонстрировать свой потенциал, удивить жюри и зрителей блистательными выступлениями", - приводятся в сообщении слова министра культуры РФ Владимира Мединского.

В конкурсе принимают участие солисты и дуэты в двух возрастных группах: младшая - от 14 до 18 лет и старшая - от 19 до 35 лет включительно. Первый этап отбора осуществляется дистанционно, по видеозаписям, два последующих пройдут в Ярославле на площадке КЗЦ "Миллениум". Прием заявок продлится до 18 августа, уточнили в пресс-службе.

В состав жюри, которое возглавит народный артист СССР Юрий Григорович, вошли: ректор Московской государственной академии хореографии, народная артистка РФ Марина Леонова, главный балетмейстер - художественный руководитель театра "Кремлевский балет", народный артист РФ Андрей Петров, художественный руководитель Марийского государственного театра оперы и балета имени Эрика Сапаева Константин Иванов и другие.

"В Год театра событие представит масштабную внеконкурсную программу. С 12 по 19 сентября на площадке КЗЦ "Миллениум" пройдут выставки, показы спектаклей и фильмов, лекции, мастер-классы и круглый стол с участием ведущих мастеров отрасли", - добавили в пресс-службе.

О конкурсе

Первый Всесоюзный конкурс артистов балета и балетмейстеров прошел в Москве в 1965 году. В разные годы жюри возглавляли такие знаменитые балетмейстеры и хореографы, как народный артист СССР Игорь Моисеев, народный артист СССР Юрий Григорович, народный артист РСФСР Пётр Гусев, народная артистка СССР Софья Головкина. В 2013 году Григорович выступил с инициативой возрождения конкурса.

Учредители конкурса - правительство Российской Федерации и Министерство культуры РФ. Организатор - "Росконцерт". Смотр проходит ежегодно, четырехлетним циклом, по специальностям "Хореографы", "Характерный и народно-сценический танец", "Современный танец в музыкальном театре" и "Артисты балета".