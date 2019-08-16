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Проект включения Театра им. Волкова в список особо ценных объектов прошел все согласования

Министерство культуры внесет законопроект в правительство РФ на следующей неделе

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Законопроект о включении Театра драмы имени Ф. Г. Волкова в Ярославле в список особо ценных объектов прошел последнее согласование в Министерстве юстиций РФ. Документ на следующей неделе будет направлен в правительство России, сообщил в пятницу заместитель министра культуры РФ Павел Степанов на очной защите концепций развития театра.

"Я только что получил информацию, что Министерство юстиции РФ согласовало проект указа о придании статуса особо ценного объекта культурного наследия Волковскому театру, и на следующей неделе Министерство культуры РФ внесет его в правительство РФ", - сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву до сентября 2019 года подготовить проект указа о включении театра в свод особо ценных объектов культурного наследия народов России.

По словам губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, идея о наделении театра статуса особо ценных объектов появилась при обсуждении его возможного объединения с Александринским театром.

Театр Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Театр назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова - режиссера, актера, художника, предпринимателя.

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