Симфоническую сюиту об истории Алтая покажут в Год театра в четырех регионах России

БАРНАУЛ, 16 августа. /ТАСС/. Жители Кузбасса, Забайкалья, Бурятии и Иркутской области смогут увидеть симфоническую сюиту об истории Алтайского края "Алтайский сказ. Полет над временем". Гастрольный проект с этим произведением получил грантовую поддержку правительства РФ в Год театра, сообщили ТАСС в пятницу в управлении печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

"Первым городом, который увидит и услышит сюиту, станет Кемерово - концерт состоится 3 сентября 2019 года в концертном зале Государственной филармонии Кузбасса, далее концерты пройдут в Ангарске, Иркутске, Улан-Удэ и Чите. Проект помогает формировать положительный образ Сибири, Алтайского края, укрепляет и развивает культурную среду, помогает развивать прямые контакты между творческими коллективами различных регионов", - сказал собеседник агентства.

Как поясняют в управлении печати и массовых коммуникаций региона, гастрольный тур пойдет с участием симфонического оркестра Государственной филармонии Алтайского края, солиста, этнического вокалиста из Улан-Удэ Дашимы Соктоевой, музыканта из Республики Алтай, играющего на народных инструментах, Добрыни Сатина, солистки Юлии Башкатовой из Барнаула и хоровых коллективов из разных городов Сибири. На первый показ сюиты в Кемеровской области в рамках гастролей приглашен ее автор Эдуард Артемьев.

Премьеры сюиты "Алтайский сказ. Полет над временем" состоялась в 2012 году. Произведение было создано композитором Эдуардом Артемьевым в творческом тандеме со специалистами Государственной филармонии Алтайского края. Эдуард Артемьев - народный артист РФ, четырехкратный лауреат Государственной премии, лауреат российских и зарубежных кинопремий, автор музыки к фильмам "Солярис", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Сталкер", "Сибирский цирюльник", "Утомленные солнцем" и многим другим.

18 частей сюиты повествуют о главных моментах исторического пути Алтайского края, его уникальной природе и известных людях. Художественный видеоряд построен на основе работ известных алтайских живописцев и графиков. Игра симфонического оркестра дополнена этническими инструментами, электронным звучанием в сопровождении академического хора. Во время сюиты чтецы цитируют произведения алтайских поэтов и писателей.