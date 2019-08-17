На фестивале подросткового кино "Игра света" в Южно-Сахалинске состоялись первые показы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Кинокартины об одиночестве, любви, поддержке друзей, о поиске себя представили молодые режиссеры из России и других стран на подростковом кинофестивале "Игра света" в Южно-Сахалинске. Эмоции от просмотра собственных работ на большом экране заставляли некоторых авторов выходить из зрительного зала, рассказали участники смотра на встрече с журналистами и зрителями после показа.

В первой части было представлено 22 короткометражных работы: анимации, видеоарт, музыкальные клипы, документальные фильмы и игровое кино. Для многих участников, как отметила куратор мастерской "Кинолаборатория" Елена Ванина, этот показ - официальная премьера.

"На протяжении полугода почти что каждый день участники нашей лаборатории продюсерской отсматривали работы, более 300 работ. Проделали огромную работу и сформировали тот конкурс, который мы сегодня и завтра с вами увидим. Для меня было удивительно, насколько разные работы попали в конкурс", - сказала Ванина. Всего за дни фестиваля в конкурсной программе представят 79 работ.

Эмоции участников и зрителей

Зал во время просмотра первой части конкурса аплодировал после каждого ролика. Зрителям показали, в частности, экранизацию современной притчи о двух больных в палате с одним окном от Анастасии Глушаковой из города Заречный, а также "Курортный роман" от совсем юного автора Даниила Верченко, персонаж которого так много грустил, что его грусть стала реальным существом.

Как рассказал сам Даниил после просмотра, над мультипликацией он работал самостоятельно и демонстрация на большом экране оказалась для него слишком волнительным событием. "Выходил из зала, ходил по кругу. Не хотел заходить", - рассказывает он. Правда, когда ролик закончился и зал стал аплодировать, выдохнул с облегчением и гордостью.

Автор фильма "Уголь" Ольга Зайцева тоже нервничала во время просмотра. "Меня просто вжало в кресло... Это совершенно другая история - смотреть кино на экране компьютера, на плейбэке, на монтажке, и видеть его в кинотеатре, где сидят люди и смотрят фильм, который раньше видел только ты", - рассказала автор.

Автор фильма "Кто-нибудь видел Бастера?" Эмманюэль Ли, приехавший на смотр из Великобритании, впервые посетил как Сахалин, так и Россию в целом. Он отметил, что эта поездка разрушила его стереотипы о жителях страны, казавшихся ему раньше холодными, мрачными и закрытыми.

Он рассказал зрителю историю про потерявшуюся собаку и мальчика, ищущего ее ради симпатичной ему девочки. Он самостоятельно написал музыку для фильма. "Мне довелось посмотреть этот фильм в этом замечательном кинотеатре. Я переживал, что этот фильм на английском языке, я не знаю, как все получится, как все будет смотреться и слушаться на русском языке. Мне очень понравилось, как реагировали зрители. Плюс было очень интересно из больших колонок послушать музыку", - поделился иностранный участник.

Идеи и вдохновение

Вдохновение авторы черпали из разных, порой - немного неожиданных источников. Автор фильма "Уголь" Ольга Зайцева идею своей работы почерпнула из криминальных сводок, прочитав историю о краже угля в регионе. "Съемочный процесс у нас занял два дня, это был первый опыт съемок ночью. Это гораздо сложнее - сложнее работать с оборудованием, да что уж там, элементарно не видно половину съемочной группы. У нас был реквизит, который было сложно найти - те же самые носилки (для угля), сложно было работать со звуком, потому что шел дождь, со светом, но я думаю, мы со всем справились", - сказала Ольга.

Фильм на основе реальных событий представила студия "Один дома" из Нижнего Новгорода. В сюжет кинокартины "Мой Гринпис" легла история школьницы, которая покрасила волосы в зеленый цвет и встретила негатив со стороны учительницы. Фильм уже был отмечен на молодежном кинофестивале Москвы "МакГаффин Film Fest".

Вдохновлялись историей молодые люди из Калининграда, создавая фильм "Мне кажется, это недалеко", в котором прозвучали истории из жизни реальных людей, собранные проектом "Arzamas". "Это история про Калининград, про то, как люди меняются. Люди, которые в основном живут там в доме ветеранов ", - сказал один из авторов Егор Константинов.

Критика как способ развития

В конце встречи молодые режиссеры высказали советы желающим пойти в сферу кинематографа. Помимо рекомендаций смотреть как можно больше фильмов и не бояться действовать, прозвучал совет от Эмманюэля Ли о том, что нужно всегда быть готовым к критике. "Обязательно просите, чтобы люди были предельно честны с вами, будьте при этом дружелюбны и благодарны тем, кто вам помог", - сказал Ли.

При этом участники с большим интересом слушают советы от более опытных коллег. В начале дня в фестивальном шатре, расположенном возле киноконцертного зала "Октябрь", прошла встреча участников с одним из членов "взрослого" жюри - актером Семеном Трескуновым.

Подростки спрашивали Трескунова о том, как совмещать учебу с репетициями и съемками без пробелов в знаниях, интересовались тем, как преодолеть сомнения и творческий кризис, узнавали подробности съемок кинокартины "Хороший мальчик", в котором актер снялся еще в 2016 году, когда сам был подростком.

Сахалинский международный подростковый кинофестиваль "Игра света", который в 2019 году проходит впервые, стартовал 16 августа и продлится до 19 августа. Все кинокартины, представленные в конкурсной программе фестиваля, сняты людьми не старше 17 лет.