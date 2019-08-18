В Таллине завершился международный музыкальный фестиваль "Биргитта"

ТАЛЛИН, 18 августа. /Корр. ТАСС Евгений Верлин/. В воскресенье в Таллине на развалинах Пиритаского монастыря завершился 15-й международный музыкальный фестиваль "Биргитта", на котором выступил московский театр "Новая опера", с которым многие годы работал известный эстонский и европейский дирижер, народный артист СССР Эри Клас.

Обращаясь по завершении фестиваля к артистам и музыкантам "Новой оперы", супруга маэстро Ариэль Клас сказала: "Эри был в восторге от вашего театра, обожал вас. И вы преподнесли нам в эти дни огромный подарок, подняв фестиваль на тот уровень, о котором Эри мечтал. Спасибо вам за все!"

"Поистине, культура вне политики, и это главное!"

Коллектив "Новой оперы", где "отец-основатель" "Биргитты" Эри Клас служил главным дирижером в 2006-2011 годах, исполнил "главную партию" на фестивале. Москвичи не только привезли в Таллин свои знаменитые оперные постановки "Фауст" и "Трубадур", но и дали под завершение фестиваля - в компании с оперными звездами Швеции, Финляндии и Эстонии - большой гала-концерт. Все пять главных оперных и балетных вечеров "Биргитты" прошли в сопровождении оркестра "Новой оперы" под управлением главного приглашенного дирижера московского театра маэстро Яна Латама-Кёнига (Великобритания).

Музыканты "Новой" в первый раз появились во второй день фестиваля, когда они обеспечивали музыкальное сопровождение балетного гала. На следующий день оркестр аккомпанировал труппе Тбилисского государственного театра оперы и балета им. З. Палиашвили, которая показала зрителям балет "Дон Кихот" в постановке народных артистов России Нины Ананиашвили и Алексея Фадеечева.

В конце спектакля представитель тбилисского театра Папуна Гваберидзе адресовал коллегам из "Новой оперы" такие слова: "Спасибо вам огромное за ваш труд! Вы лучшие!".

"Очень приятно было услышать слова благодарности от организатора гастролей тбилисской труппы. И вообще, знаковое событие здесь произошло: балет из Грузии совместно с оркестром из России под управлением нашего английского маэстро выступили на эстонском фестивале. Поистине, культура вне политики, и это главное!" - сказал корреспонденту ТАСС руководитель постановочной части "Новой оперы" Алексей Родин, комментируя оценку Гваберидзе.

Постановка оперы "Фауст"

Через два дня "Новая опера" показала в развалинах Пиритаского монастыря оперу Гуно "Фауст" в постановке Екатерины Одеговой.

"Фестиваль очень хорош, его торговая марка у нас высоко ценится. Его создатель Эри Клас очень много сделал для Эстонии, для Таллина. И мы всегда ждем в гости театры, где он работал, ведь они привозят такие спектакли, которые мы здесь обычно не видим. И, конечно, мне очень нравится сегодняшнее представление", - сказал корреспонденту ТАСС после второго действия министр экономики Эстонии, бывший мэр Таллина Таави Аас.

"Из всей программы фестиваля на меня самое сильное впечатление произвела опера "Фауст". И сама постановка - она очень интересна, и мастерство солистов, которые блестяще исполнили свои партии как в вокальном, так и артистическом плане. А в связке с оркестром, хором и мастерством дирижера все это воплотилось в одно целое. И хотя еще два представления впереди, думаю, что эту оценку я уже не изменю", - сообщила ТАСС начальник департамента культуры правительства Таллина Айни Хярм.

Двумя днями позже гости фестиваля посмотрели оперу Верди "Трубадур". Зрители при этом высоко оценили мастерстов исполнителя главной партии графа ди Луны Анджея Белецкого, отмечавшего в этот день 48-летие.

Побывавший на "Трубадуре" Неэми Кунингас, который является бывшим главным режиссером Эстонской оперы, а также Красноярского театра оперы и балета им. Д. Хворостовского, поделился с корреспондентом ТАСС такой оценкой: "Оркестр просто великолепный, и солисты очень хорошего уровня, кстати, они поют без всякого акцента. Если не знать, что они из Москвы, можно подумать, что поют настоящие итальянцы".

Кунингас признался, что впервые оказался на представлении "Новой оперы", хотя давно знает двух солистов театра - Анджея Белецкого и Михаила Губского.

Гала-концерт и завершение фестиваля

В предпоследний день музыкального праздника состоялся оперный гала-концерт, традиционно считающийся главным музыкальным событием "Биргитты". Знаменитые арии классиков исполнили солисты шведской Королевской оперы Микаэль Вейниус и Kaтарина Далайман, сопрано Национальной оперы Финляндии Maрион Mельник (падчерица Эри Класа), а также тесно сотрудничавшие с Класом тенор Mихаил Губский и бас Владимир Kудашев из "Новой оперы".

Им ассистировал хор и оркестр "Новой", причем в первом отделении оркестром дирижировал главный приглашенный дирижер Латам-Кёниг, а во втором - швед Toбиас Рнгборг. Первая половина оперного гала-концерта оказалась полностью "русской" (превалировали арии из опер Чайковского и Бородина), вторая же целиком состояла из известных произведений европейских и американских композиторов (Вагнер, Верди, Пуччини, Бизе, Массне, Оффенбах, Бернстайн, Гершвин и другие).

Главным "солистом" гала стали оркестр и хор "Новой оперы". Первое отделение они завершили "Половецкими плясками" Бородина, а второе - хором из третьего акта оперы Верди "Набукко". Последняя вещь была исполнена уже на бис, на просьбы публики сыграть что-нибудь еще, шведский дирижер извинился: "Мне жаль, но у нас в запасе больше ничего не осталось".

В заключительный, воскресный, день музыкального форума перед публикой выступила всемирно известная вокальная группа из Израиля Voca People. "На "Биргитте" Voca People выступали дважды - в 2011 и 2012 годах, и оба раза их сопровождал столь безоговорочный успех, что мы решили пригласить их вновь", - сказала корреспонденту ТАСС директор Таллиннской филармонии Маргит Тохвер-Айнтс.

Эри Клас высоко ценил данный коллектив, и, как сказала ТАСС Ариэль Клас, израильтяне стали позже приезжать с гастролями и в Россию не без содействия маэстро. "Он вообще, - сказала Ариэль, - помог многим талантливым людям, так что это не было исключением".

"Мой муж безумно обожал "Новую оперу"

По завершении фестиваля Ариэль Клас в интервью ТАСС высказала огромную благодарность организаторам и гостям фестиваля за то, что они смогли провести музыкальный форум памяти маэстро "на поистине высочайшем уровне".

"Мой муж безумно обожал "Новую Оперу", всех коллег, с которыми он работал в Москве. И конечно, на самый первый фестиваль "Биргитта" Эри пригласил свой любимый театр. Мы с дочерью в восторге от сегодняшнего спектакля, от певцов, это просто божественно. Думаю, Эри был бы сегодня просто на седьмом небе, ведь тот уровень исполнения, которого он всегда добивался, все мы увидели и услышали. И он, надеюсь, все увидел и услышал", - сказала собеседница агентства.

Выступивший на фестивале дважды - в спектакле "Трубадур" и на оперном гала - заслуженный артист РФ Владимир Кудашев рассказал ТАСС о том, как легко было работать под руководством Эри Класа: "Он был человеком необыкновенного обаяния, располагал к себе всех без исключения. И все мы были страшно рады стать участниками фестиваля, посвященного 80-летию нашего любимого маэстро".

Здесь отмечают, что и в будущем "Биргитта" сохранит отчетливое российское присутствие. Художественным руководителем фестиваля с 2020 года становится художественный руководитель Московского театра "Геликон-опера", народный артист РФ Дмитрий Бертман, который одобрил показ летом 2020 года в Таллине двух спектаклей Красноярского театра оперы и балета имени Д. Хворостовского.