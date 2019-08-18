Танцевальный коллектив из Дербента получил гран-при на фольклорном фестивале в Чехии

МАХАЧКАЛА, 18 августа. /ТАСС/. Детский хореографический ансамбль из города Дербент стал обладателем гран-при на международном фольклорном фестивале "Шумперк" в Чехии, сообщила в воскресенье пресс-служба администрации Дербента.

"Юные танцоры хореографического ансамбля "Гюнеш" из Дербента были признаны лучшими среди коллективов международного фольклорного фестиваля "Шумперк" в Чехии. По итогам фестиваля команда танцоров из Дербента заслуженно получила главную награду фестиваля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дербентские танцоры показали пять номеров, "продемонстрировав мастерство в исполнении аварского, кумыкского, горского, чеченского народного танца и парной лезгинки".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе, фестиваль "Шумперк" проходит с 14 по 19 августа.

Детский хореографический ансамбль "Гюнеш" был создан в 2002 году, в группах разных годов обучения занимаются десятки детей.