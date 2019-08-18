Классику театральной сцены представят на фестивале "Планета балета" в Москве

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Спектакли "Щелкунчик" и "Лебединое озеро" вошли в программу фестиваля "Планета балета", который впервые состоится в Москве с 19 августа по 8 сентября на сцене Дворца молодежи. Шедевры на музыку Чайковского представит труппа Московского областного государственного театра "Русский балет" под руководством народного артиста СССР Вячеслава Гордеева, сообщила пресс-служба проекта.

"Так как я всю жизнь проработал в Большом театре, мои редакции спектаклей основаны на версиях Большого театра, - цитирует Гордеева пресс-служба. - Я считаю, что в классике существует форма, которая является совершенной и которую не надо переделывать, поэтому в наших спектаклях присутствуют главные фрагменты наших предшественников, которые сделали историю русского балета".

Фестиваль проводят с 2015 года в Санкт-Петербурге, пятый по счету смотр открылся там 22 июля и продлится до 26 сентября. Мероприятия в двух городах проходят параллельно и являются частями одного масштабного проекта.

Спектакли в столице пройдут в сопровождении симфонического оркестра "Инструментальная капелла" под управлением дирижера Виктора Луценко. В постановке "Лебединое озеро" главную мужскую партию 21 августа исполнит один из ведущих солистов Большого театра, лауреат международных конкурсов Игорь Цвирко.

По словам руководителя проекта Аллы Фоминой, фестиваль призван восполнить дефицит в балетных афишах городов на время перерыва между сезонами основных театров. "Не у всех есть возможность летом выехать из города. К тому же в отпускной период в наши две столицы приезжают много гостей не только из Европы и Азии, но и из российских городов. И когда другие театры закрыты, такой проект, как наш дает возможность насладиться искусством балета", - привели ее слова в пресс-службе.