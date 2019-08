Мультфильм "Angry Birds 2 в кино" возглавил российский прокат в выходные

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Мультфильм "Angry Birds 2 в кино" (The Angry Birds Movie 2) возглавил российский прокат, собрав 231,8 млн рублей за минувший уик-энд. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 15 по 18 августа.

Комедийный мультфильм производства компании Rovio Animation режиссера Туропа Ван Ормана вышел на экраны 15 августа. Роли персонажей озвучили Джейсон Судейкис, Джош Гэд, Майя Рудольф, Дэнни Макбрайд, Лесли Джонс и другие артисты.

На второй строчке значится фильм "Однажды в… Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood) сценариста и режиссера Квентина Тарантино. За минувшие выходные сборы по нему составили 204,1 млн рублей.

Третье место по кассовым сборам занимает американский боевик "Форсаж: Хоббс и Шоу" (Fast&Furious Presents: Hobbs&Shaw) режиссера Дэвида Литча, собравший за три недели проката более миллиарда рублей.