Дни открытых дверей пройдут в 78 культурных центрах Москвы 31 августа и 1 сентября

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Бесплатные пробные занятия, мастер-классы по каллиграфии, уроки хип-хопа и консультации педагогов будут организованы в 78 культурных центрах Москвы в дни открытых дверей 31 августа и 1 сентября. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Культурные центры, подведомственные столичному департаменту культуры, приглашают на дни открытых дверей 31 августа и 1 сентября. Горожан ждут в 78 учреждениях с 10:00 до 22:00. Взрослые и дети смогут посетить бесплатные пробные занятия в кружках и секциях, познакомиться с преподавателями, а также попасть на концерты и спектакли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в центрах также будут организованы экскурсии, которые ознакомят посетителей с работой учреждений, их историей и достижениями. Кроме того, в эти дни посетители смогут получить 10-процентную скидку на месячный абонемент на посещение кружков или секций.

В частности, 31 августа в доме культуры "Стимул" в Сибирском проезде для гостей проведут мастер-классы по каллиграфии, рисованию, созданию объемных фигур из бумаги, изготовлению мягких игрушек. А также можно будет принять участие в уроках эстрадного, классического и народного вокала, изучить базовые движения современных, исторических и народных танцев. А в клубе "Современник" на улице Твардовского 31 августа будут организованы открытые занятия по хип-хопу, а также лепке дымковской игрушки. 1 сентября в этом культурном центре для гостей пройдут уроки живописи.

Полный список культурных центров, где пройдут дни открытых дверей, можно найти на сайте Московской дирекции по развитию культурных центров.