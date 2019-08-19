Михаил Боярский и Лев Лещенко стали наставниками шоу "Голос-60+"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Михаил Боярский, певицы Пелагея и Валерия, а также народный артист РСФСР Лев Лещенко стали наставниками второго сезона музыкального шоу "Голос-60+" для вокалистов старшего возраста, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Первого канала.

"Кресла наставников команд во втором сезоне музыкального суперпроекта "Голос 60+" займут Лев Лещенко, Пелагея, а также дебютирующие в шоу Михаил Боярский и Валерия. В конкурсе участвуют вокалисты старшего поколения, успешно преодолевшие стадию отборочных кастингов", - отметили в пресс-службе.

Съемки слепых прослушиваний стартуют в понедельник. К участию в них допущены вокалисты со всех концов страны, а также из городов ближнего и дальнего зарубежья - Баку, Бари, Нью-Йорка, Тель-Авива и других.

Музыкальное шоу "Голос" - российская версия международного проекта The Voice, который идет во многих странах мира. Согласно правилам проекта, вокальный конкурс состоит из нескольких этапов, включая слепые прослушивания, поединки, нокауты, четвертьфинал, полуфинал и финал.

В первом сезоне победу одержала заслуженная артистка РФ Лидия Музалева из команды Пелагеи.