Организаторы ожидают более 60 тыс. гостей на фестивале Чехии в Москве

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Второй фестиваль Чехии пройдет в Москве 24 и 25 августа в Саду им. Баумана. Ожидается более 60 тыс. посетителей, сообщила в понедельник на пресс-конференции в ТАСС организатор мероприятия, гендиректор коммуникационного агентства "Амарком" Елена Преображенская.

"Вход на фестиваль свободный. Ожидаем более 60 тыс. посетителей, порядка 35 тыс. гостей пришло на первый Чешский фестиваль в прошлом году", - сказала Преображенская.

Согласно пресс-релизу мероприятия, гости фестиваля познакомятся с танцевальным и музыкальным искусством Чехии, кулинарными традициями страны, посетят театральные представления, а также смогут приобрести чешские товары.

Преображенская добавила, что посетители мероприятия смогут не только попробовать рульку на вертеле, суп в хлебе, клецки и кнедлики, но и принять участие в мастер-классах по их приготовлению от шеф-повара посольства Чешской Республики в Москве и известных ресторанов чешской кухни.

"Не оставят никого равнодушным знаменитые ароматные трдельники и хрустящие вафли-оплатки. А совершеннолетние гости смогут посетить выставку традиционных чешских напитков и продегустировать их", - отметила организатор.

Также каждый посетитель на стойке регистрации сможет получить "паспорт" и отправиться в путешествие по фестивалю, выполняя задания квеста с возможностью выиграть ценные призы.

Программа фестиваля

Как уточнила на пресс-конференции директор Чешского центра Гана Складалова, на главной сцене фестиваля выступят танцевальные и музыкальные коллективы из Чехии: фольклорный ансамбль Rosenka, моравская группа Fleret, играющая в мультижанровом стиле, поп-певец Тимми Уайт и другие исполнители.

"На фестивале будет работать языковая школа от Чешского центра, где специально приглашенные преподаватели из Чехии научат основам и самым полезным фразам каждого путешественника и расскажут о возможностях, которые открывает знание чешского языка", - добавила Складалова.

Фестиваль, где также состоятся вечерние кинопоказы, посетит популярный чешский актер и режиссер Иржи Страх. Кроме того, гостям праздника представят кукольный спектакль "Пражские легенды", созданный по одноименной пьесе.

По данным пресс-релиза, на одной из площадок мероприятия гости смогут окунуться в атмосферу средневековой Чехии: посмотреть рыцарские турниры, принять участие в мастер-классе по стрельбе из лука, сделать свой собственный семейный герб и примерить настоящие рыцарские доспехи. Также можно будет отчеканить собственную монету, научиться средневековым играм и послушать концерт уличных артистов.

Кроме того, состоится встреча для владельцев собак чешских пород. Здесь можно будет познакомиться с самой маленькой в мире европейской породой собак, которую дарили королям, - крысариком.

Второй фестиваль Чехии организован при поддержке посольства Чешской Республики в Москве и правительства Москвы, а также Чешского центра, ЧехТрейд и национального туристического управления Чешской Республики - ЧехТуризм в Москве. Фестиваль Чехии пройдет под патронатом президента Чешской Республики Милоша Земана.