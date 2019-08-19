Чеченский туристический центр открылся в Стамбуле

ГРОЗНЫЙ, 19 августа. /ТАСС/. Чеченский туристический информационный центр Visit Chechnya, направленный на развитие въездного туризма в республику, открылся в Стамбуле. Об этом ТАСС сообщил в понедельник министр по туризму региона Мсулим Байтазиев.

"Мы открыли туристический информационный центр Visit Chechnya ("Посетить Чченю") при визовом центре... Это второй из четырех центров, соглашение по которым было подписано на прошедшем в июне Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Следующие должны появиться в Берлине и Берне", - отметил собеседник ТАСС.

По его словам, в ТИЦ будут представлены информационные материалы о республике, в том числе предложения туров и карты с указанием достопримечательностей. "Турецкие туристы довольно часто к нам приезжают, потому что есть прямой рейс. Открытие таких центров, участие в международных выставках и в целом комплекс мер позволили увеличить приток иностранных туристов в регион на 72% за первое полугодие 2019 года", - добавил Байтазиев.

Первый ТИЦ Visit Chechnya открылся в мае 2018 года в Санкт-Петербурге. Основная деятельность офисов направлена на развитие въездного туризма в Чечню, а также развитие комфортной и безопасной среды для ее гостей. По последним данным министерства туризма Чечни, около 150 тыс. туристов - жители России, СНГ, ближнего и дальнего зарубежья - побывали в республике в 2018 году. Наиболее популярными местами для туристов в 2018 году стали горнолыжные курорты "Кезеной-Ам" и "Ведучи", город Грозный, курорт "Серноводск-Кавказский" и туристический комплекс "Нихалоевские водопады".