Более 35 тыс. гостей и 800 мероприятий. Фестиваль "Таврида-АРТ" начинает работу в Крыму

ТАСС, 20 августа. Первый в России фестиваль творческих сообществ "Таврида-АРТ", который соберет на одной площадке 4,5 тыс. молодых деятелей культуры из 85 регионов страны и около 35 тыс. зрителей, открывается во вторник на территории арт-кластера "Таврида" в крымском Судаке, сообщили ТАСС в пресс-службе смотра.

"Таврида-АРТ" - это настоящий фестиваль фестивалей. За дни основной программы пройдет 834 культурных события - от театрального и литературного фестивалей до авиашоу и концертов звезд рока, рэпа и поп-музыки. Вторая особенность "Тавриды" - это максимальная вовлеченность. Программа построена таким образом, чтобы люди были не пассивными наблюдателями, а погружались в творческий процесс и могли себя реализовать. Для участников - 4,5 тыс. молодых деятелей культуры - фестиваль станет морем возможностей: выступить на большой сцене с ведущими артистами, пройти кастинг, получить поддержку своего творческого проекта, найти единомышленников", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, поступило более 35 тыс. заявок от зрителей, которые смогут "почувствовать себя творцами и провести незабываемый, наполненный искусством отдых в живописной Солнечной долине Крыма". Для участников - жителей арт-квартала в возрасте 18-35 лет - фестиваль пройдет с 20 по 26 августа, их отбирали на конкурсной основе - прием заявок завершился 25 июля, а зрителям нужно было пройти регистрацию на сайте смотра. Участие бесплатное.

На площадке откроются восемь арт-кварталов: "Таврида Арт", посвященный художественному искусству, дизайну, стрит-арту, скульптуре и архитектуре, "Таврида народная" - для фольклора, промыслов, "Таврида музыка", "Таврида кино&театр", "Таврида танцы", "Таврида КВН", "Таврида лайф" для любителей здорового образа жизни, "Таврида добро" - для тех, кто помогает сохранению исторического и культурного наследия страны.

"Ленинград", рэп-баттлы и Stand-Up

Основные дни культурной программы - 23-25 августа, именно тогда фестиваль будет открыт для зрителей. Гостей ждут театральный, литературный фестивали, ночь Stand-Up Comedy, рэп-баттлы, территория актуального искусства, авиашоу, открытые кинопоказы, спортивная программа, фестиваль КВН и мороженого, фестиваль "Музыка молодого Крыма", выставка 21 региона РФ, которую посетят главы субъектов, модный показ и другое.

Каждый вечер на главной сцене "Тавриды-АРТ" будут проходить концерты с участием звезд рока, рэпа и поп-музыки. Так, 23 августа выступят "Ария", Вячеслав Бутусов, Найк Борзов, Гарик Сукачев и другие. На следующий день для гостей подготовили рэп-фестиваль, среди участников которого Ternovoy, Guf, ST, Кравц, NAT, а завершится вечер выступлением Мота.

Кроме того, в один из дней смотра на главную сцену выйдут звезды "Русского радио" Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Юлианна Караулова. Будет представлен творческий номер победителей конкурса молодых исполнителей и группы "Моя Мишель". Главным концертом фестиваля станет выступление группы "Ленинград". "Гостей ждет шоу фейерверков и другие сюрпризы", - отметили в пресс-службе.

Год театра и арт-парк

Также планируется представить проект "Русский театр в одном кадре", приуроченный к Году театра в России, - уникальный глобальный портрет театра XXI века.

"В одном панорамном кадре зрители смогут увидеть главных персонажей современного российского театра нескольких поколений: Марка Захарова и Евгения Миронова, Владимира Машкова и Владимира Урина, Викторию Исакову и Сергея Безрукова, Валерия Рыжакова и Николая Коляду, Юлию Пересильд и Римаса Туминаса и многих других (всего в проекте приняли участие около 100 человек). Важно, что в одном кадре присутствуют все те, кто создает современный театр. А это не только артисты и режиссеры, это - директора, критики, ректоры и другие", - уточнили в пресс-службе.

Отдельным местом притяжения для любителей искусства организаторы называют арт-парк, спроектированный участниками форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0". Гости фестиваля смогут поучаствовать в мастер-классах, совершить виртуальное 3D-путешествие по стране, попробовать национальные блюда, познакомиться с музыкой и танцами народов России, сыграть в национальные игры и другое.

Кастинги и арт-манифест

Важным элементом фестиваля станет возможность проявить себя и выступить перед лидерами арт-индустрии на многочисленных кастингах громких проектов. Это предварительный кастинг международного конкурса "Новая волна", кастинги в телепроект "Голос" и сериал на Первом канале, "СТС Медиа" и премьер-лиги КВН, а также защита проектов для "Национальной медиа группы".

"Жители арт-кварталов смогут принять участие в грантовом конкурсе и получить серьезную материальную и экспертную поддержку на развитие своих творческих проектов. Беспрецедентная сумма предоставляемых грантов на реализацию собственных проектов в 2019 году - 80 миллионов рублей", - добавили в пресс-службе.

Кульминацией работы участников будет масштабный арт-манифест - послание творческому сообществу, стране и всему миру, сформулированное в любой художественной форме. Его презентация состоится 25 августа.

История фестиваля

За первые четыре года (с 2015-го по 2018-й) участниками форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" стали более 12 тыс. человек. Каждый год они создавали и защищали творческие проекты, на которые было выделено свыше 70 млн рублей. Выпускники "Тавриды" становились участниками и финалистами престижных российских и международных конкурсов, организовывали выставки и концерты, набирали миллионы просмотров в социальных сетях.

С каждым годом число заявок все больше превышало возможности площадки форума. Идея расширения формата до фестиваля родилась среди выпускников "Тавриды", и организаторы поддержали инициативу участников. Так, форум получил логическое продолжение и фактически расширился до масштабов арт-кластера. Новой - теперь уже постоянной - площадкой для проведения "Тавриды" стала бухта Капсель под Судаком. Здесь же начнется строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида", окончание которого запланировано на 2022 год. Организатор проекта - Центр развития культурных инициатив.