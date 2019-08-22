"Не спеши, подумай". Рассказ Брэдбери из сборника о летчиках, спасавших жизни

Эта антология под редакцией Стивена Кинга посвящена пилотам (реальным или выдуманным), сумевшим посадить самолеты в экстренной ситуации, тем самым сохранив жизнь всех людей на борту

Один из мастеров современной прозы, король ужасов Стивен Кинг боится летать. В одном из своих интервью он поделился размышлениями о страхе: именно он, по его словам, не дает самолетам падать. Возможно, именно для того, чтобы побороть этот страх, писатель решил встретиться с ним лицом к лицу на своей профессиональной территории. Вместе со своим другом Бевом Винсентом он выпускает сборник рассказов "Летать или бояться" (в России он выходит в редакции АСТ), где под одной обложкой встретились тексты самых разных авторов о полетах, самолетах, летчиках. Это истории от Артура Конана Дойля, Роальда Даля, Майкла Льюиса и многих других. Рассказ самого Кинга — об эксперте по турбулентности Крэйге Диксоне, который безумно боится летать, но вынужден это делать: на борту он выполняет самую важную миссию, спасая жизни всех остальных участников рейса. В антологию также вошел рассказ Рэя Брэдбери "Летающая машина". Писатель описывает случай, который произошел в глубокой древности и напоминает греческий миф об Икаре, пытавшемся взлететь к солнцу. Этот же рассказ — о китайском императоре, который столкнулся с человеком, сумевшим подняться в небо. Неоднозначные строки заставляют задуматься о красоте прогресса, гениях современности и бремени власти.

Году в четырехсотом от Рождества Христова император Юань сидел на своем троне за Великой Китайской стеной, и земли его зеленели, орошаемые дождями, готовящиеся к жатве, и мир царил на них, и люди были не то чтобы слишком счастливы, но и не слишком несчастны. Рано утром первого дня первой недели второго месяца нового года император Юань неспешно пил чай, обмахиваясь веером под теплым ветерком, когда по красно-синим плиткам садовой дорожки прибежал слуга с криками: — О, император, император, чудо! — Да, — сказал император, — воздух нынче утром сладок. — Нет, нет, чудо! — быстро кланяясь, повторил слуга. — И этот чай приятен на вкус, конечно же, это чудо. — Нет, нет, ваше величество. — Ну, тогда дай догадаюсь: солнце встало, и на нас снизошел новый день. Или море синее. Сейчас это самое прекрасное из всех чудес. — Ваше величество, человек летает! — Что? — Веер замер в руке императора. — Я видел его в воздухе, человека, летящего на крыльях. Я услышал Голос, нисходящий с неба, и когда поднял голову, он был там — дракон, летящий в небесах, держа в зубах человека, дракон из бумаги и бамбука, раскрашенный в цвета солнца и травы. — Сейчас очень рано, — сказал император, — ты, видно, еще не совсем очнулся ото сна. — Да, сейчас рано, но я видел то, что видел! Пойдемте, и вы тоже это увидите. — Присядь здесь, рядом со мной, — сказал император. — Выпей чаю. Если это правда, то действительно странно — увидеть, как человек летает. Не спеши, подумай, мне тоже нужно время, чтобы подготовиться к такому зрелищу. Они выпили чаю. — Прошу вас, — сказал наконец слуга, — пойдемте, а то он исчезнет. Они углубились в сад, пересекли луг, поросший травой, проследовали по маленькому мостику, прошли через рощицу и поднялись на невысокий холм. — Вот! — воскликнул слуга. Император посмотрел в небо.

На эту тему Космический вестерн: отрывок из марсианского рассказа Брэдбери

И там, в небе, так высоко, что голос его едва достигал земли, летел человек; он был обернут в ярко раскрашенную бумагу и по бокам его, образуя крылья, простирались бамбуковые рейки, на которые тоже была натянута бумага, а позади виднелся красивый желтый хвост, и человек парил в небе, словно птица в своей птичьей вселенной, словно новый дракон в стране древних драконов. С высоты, овеваемой прохладными утренними ветрами, человек крикнул им: — Я лечу, я лечу! Слуга помахал ему рукой. — Да, да! Император Юань не шелохнулся. Он посмотрел на Великую Китайскую стену, начавшую проступать из тумана, окутывавшего дальние зеленые холмы, на эту великолепную каменную змею, которая, извиваясь, величественно ползла через всю землю. На эту чудесную стену, которая с незапамятных времен защищала их от вражеских орд и хранила для них мир несчетное количество лет. Он увидел город, приютившийся в излучине реки, и дорогу, и холм — все начинало просыпаться. — Скажи мне, — обратился к слуге император, — кто-нибудь еще видел летающего человека? — Нет, только я, ваше величество, — ответил слуга, улыбаясь небу и маша рукой. Император еще с минуту смотрел на небо, а потом сказал: — Позови его, пусть спустится ко мне. — Эй, спускайся, спускайся, император хочет тебя видеть! — закричал слуга, приставив ко рту сложенные чашечкой ладони. Пока летающий человек, планируя на утреннем ветерке, спускался на землю, император осмотрелся вокруг. Он увидел крестьянина, спозаранку вышедшего в поле и тоже глядевшего в небо, и запомнил, где тот стоял. Летающий человек приземлился в солнечном ореоле, шурша бумагой и бамбуковыми рейками. Неуклюже из-за своей громоздкой оснастки, но горделиво он подошел к императору и поклонился старику. — Что ты сделал? — требовательно спросил император. — Я пролетел по небу, ваше величество, — ответил мужчина. — Что ты сделал? — снова спросил император. — Я же вам только что сказал! — воскликнул тот. — Ты вовсе не ответил на мой вопрос. — Император протянул руку и коснулся красивой бумаги и птичьего хвоста летающей машины. От них веяло прохладой. — Разве она не прекрасна, ваше величество? — Да, слишком прекрасна. — Она — единственная в мире! — улыбнулся мужчина. — И я — ее создатель. — Единственная в мире? — Клянусь вам! — А кто еще знает о ней?

На эту тему "Сияние" назвали лучшим фильмом ужасов в истории