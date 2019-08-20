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Российский востоковед Тавровский награжден в Пекине премией за книги о Китае

Профессор РУДН получил премию в год 70-летия КНР и дипломатических отношений между Россией и Китаем

ПЕКИН, 20 августа. /ТАСС/. Российский востоковед, профессор Российского университета дружбы народов, постоянный член Изборского клуба Юрий Тавровский награжден Национальной премией КНР за заслуги в области литературы. Этой награды он удостоен за целый ряд книг, среди которых "Чудесный Китай", "Китай, Россия и соседи", "Си Цзиньпин. Новая эпоха" и другие. Церемония награждения, по традиции приуроченная к открытию Пекинской международной книжной ярмарки (Beijing international Book Fair), состоялась во вторник в правительственной резиденции Дяоюйтай.

"Для меня очень лестно получить эту награду в год 70-летия КНР и 70-летия дипломатических отношений между нашими странами. К тому же я и сам отмечаю 70 лет", - сказал Юрий Тавровский корреспонденту ТАСС.

Как пояснили корреспонденту ТАСС организаторы ярмарки, премия, учрежденная правительством КНР в 2005 году, присуждается иностранным переводчикам, писателям и издателям в знак признания их вклада в популяризацию китайской литературы и развитие культурных контактов. Награда вручается накануне начала работы книжной ярмарки.

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