Российский востоковед Тавровский награжден в Пекине премией за книги о Китае

ПЕКИН, 20 августа. /ТАСС/. Российский востоковед, профессор Российского университета дружбы народов, постоянный член Изборского клуба Юрий Тавровский награжден Национальной премией КНР за заслуги в области литературы. Этой награды он удостоен за целый ряд книг, среди которых "Чудесный Китай", "Китай, Россия и соседи", "Си Цзиньпин. Новая эпоха" и другие. Церемония награждения, по традиции приуроченная к открытию Пекинской международной книжной ярмарки (Beijing international Book Fair), состоялась во вторник в правительственной резиденции Дяоюйтай.

"Для меня очень лестно получить эту награду в год 70-летия КНР и 70-летия дипломатических отношений между нашими странами. К тому же я и сам отмечаю 70 лет", - сказал Юрий Тавровский корреспонденту ТАСС.

Как пояснили корреспонденту ТАСС организаторы ярмарки, премия, учрежденная правительством КНР в 2005 году, присуждается иностранным переводчикам, писателям и издателям в знак признания их вклада в популяризацию китайской литературы и развитие культурных контактов. Награда вручается накануне начала работы книжной ярмарки.