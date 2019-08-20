Молодые крымские музыканты выступят на площадке первого фестиваля "Таврида-АРТ"

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 августа. /ТАСС/. Фестиваль "Музыка Молодого Крыма", в котором примут участие музыканты полуострова, пройдет в Судаке в рамках первого фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ", сообщили журналистам во вторник в министерстве внутренней политики, информации и связи Республики Крым.

"25 августа в рамках первого фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ" пройдет фестиваль "Музыка Молодого Крыма", посетить который смогут 30 тыс. человек - зрителей и участников со всей России. В рамках фестиваля на сцене выступят молодые исполнители и авторы собственных произведений из Крыма, для которых "Таврида-АРТ" станет уникальной возможностью заявить о себе публике и найти своего слушателя", - говорится в сообщении.

Уточняется, что запланированы выступления групп "Фанкфары", "ГромЧЕ", "UJB", "Будни", "Радиоволны", "Point Charlie", а также Даниэля Еремезина.

"Теперь у нас есть шанс выступить на большой сцене перед зрителями со всей страны, и эта поддержка очень важна, особенно начинающим артистам", - приводятся в сообщении слова участника фестиваля Даниэля Еремезина.

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В этом году проект расширился до формата арт-кластера и включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ" (проходит с 20 по 26 августа), ведется капитальное строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида" (окончание строительства в 2022 г.). Организатором форума "Таврида" является автономная некоммерческая организация "Центр развития культурных инициатив".