Международный фестиваль романтических и фантазийных спектаклей открылся в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 20 августа. /ТАСС/. Первый Международный театральный фестиваль романтических и фантазийных спектаклей малой формы "Башня" открылся в Калининграде. В нем принимают участие 12 коллективов из городов России и зарубежья, сообщили ТАСС в оргкомитете театрального форума.

"12 театральных коллективов из городов России - Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени, Калининградской области, а также из польского Эльблонга и белорусского Минска в течение семи фестивальных дней на четырех сценических площадках города представят на суд жюри и зрителей 12 спектаклей", - рассказали в оргкомитете.

Автор проекта нового театрального фестиваля "Башня" и его художественный руководитель, драматург и режиссер Алла Татарикова-Карпенко в беседе с корреспондентом ТАСС отметила, что акцент на фантазийные и романтические спектакли сделан неслучайно.

"К сожалению, сегодня в спектаклях, которые ставятся на малой сцене театральными коллективами в Европе и, увы, эта волна пришла к нам, в России, присутствует больше пессимистическая тема, очень много в них ощущений какого-то внутреннего предапокалипсиса. А хочется же людям, поверьте, чего-то светлого, яркого радостного, хочется искусства, дающего добрую надежду. Желание удовлетворить эти запросы наших зрителей и породило идею организации нынешнего фестиваля", - сказала она.

Жанры спектаклей, представленных на фестивале, самые разные: сказочный триллер, буффонадная драма, пластический спектакль, трагифарс, сценическое размышление, фантастическая комедия. При этом, по своему содержанию, походу в раскрытии тем они созвучны названию творческого смотра.

"Давая фестивалю фантазийных и романтических спектаклей название "Башня", мы ориентируемся на яркий театр, на режиссерские поиски в области магического реализма и поэтических фантазий, на самобытный стиль. "Башня" - это стремление ввысь, направление романтических надежд, полет фантазии", - отметил председатель оргкомитета фестиваля, художественный руководитель Калининградского областного драматического театра Михаил Андреев.

Жюри и награды

Фестивальные спектакли будет оценивать международное жюри, в состав которого вошли известные российские деятели театра и кино - актер и режиссер Леонид Алимов, режиссер Андрей Носков, актрисы Ольга и Татьяна Арнтгольц, театровед Кристина Матвиенко, а также их зарубежные коллеги - Ральф Зибельт из Германии и Людмила Громыко из Белоруссии.

Помимо традиционных конкурсных номинаций за лучшую женскую и мужскую роли, лучшие работы художника-сценографа, художника по костюмам, режиссера, лучший спектакль, организаторы учредили три специальные премии. Премию "Полет" вручат создателям спектаклей "за полет фантазии, умение раздвинуть рамки привычного, разрушение шаблонов, бесстрашие в творчестве". Премия "Романтизм" предназначена коллективу, "сумевшему ярко и своеобразно раскрыть романтическую тему". Премией "Идея" наградят "создателей творческого продукта особого склада и высокого качества".

"Новый взгляд"

Открытие фестиваля "Башня", организаторами которого выступили Министерство по культуре и туризму области, Калининградский драмтеатр и областное отделение Союза театральных деятелей России предварил театральный форум "Новый взгляд". Его участники - руководители учреждений культуры и театральных коллективов всех форм собственности, представители общественности обсудили актуальные проблемы театральной деятельности, основные тренды в развитии современного театра, вопросы технологического обновления сценических пространств обменялись опытом. В дни фестиваля запланированы мастер-классы режиссеров Леонида Алимова из Театра им. Комиссаржевской и Ральфа Зибельта из немецкого Бремена.

По оценкам организаторов, новый фестиваль театрального искусства "Башня", стартовавший в Калининграде в Год театра в России, предоставляет широкие возможности для рождения и провозглашения новых творческих идей, для знакомства с различными современными формами, события форума и фестиваля направлены на развитие межрегионального и международного сотрудничества в сфере театрального искусства.