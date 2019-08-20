"Черный квадрат" 1915 года больше не покинет Третьяковку

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. "Черный квадрат" Каземира Малевича, написанный художником в 1915 году, больше не покинет Государственную Третьяковскую Галерею. Об этом генеральный директор галереи Зельфира Трегулова сообщила изданию "Известия" в интервью, опубликованном в среду.

"В постоянной экспозиции всегда висел один - первый, 1915 года. В последний раз он уезжал в 2003 году на выставку "Супрематизм Малевича" в Музей Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке. С тех пор картина не покидала Третьяковку и покидать не будет. Дело не в ее сохранности - она вполне позволяет отправить полотно в Нью-Йорк. Но это одно из важнейших произведений мирового искусства, и больше мы его "отпускать" не собираемся", - сообщила изданию Трегулова.

Трегулова отметила, что в Третьяковской Галерее сейчас находится первый "Черный квадрат", написанный в 1915 году, и авторское повторение 1929 года. Также повторения "Черного квадрата" есть в Русском музее (1923 год) и Эрмитаже (конца 1920-х - начала 1930-х годов).

Ранее Трегулова сообщила ТАСС, что два "Черных квадрата" в одном зале можно будет увидеть до середины октября. Потом первый "Черный квадрат" переместят на третий этаж, где будет развернута выставка к 100-летию Музея живописной культуры. А еще через какое-то время после этого второй "Черный квадрат" поедет на выставку "Иконы искусства" в Берн. Когда эти выставки закончатся, "Черные квадраты" вновь воссоединятся в одном зале Третьяковской галерее.