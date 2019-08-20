Трегулова заявила, что здание Третьяковки на Крымском Валу закроют на четыре-пять лет

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Здание Государственной Третьяковской Галереи на Крымском Валу будет полностью закрыто с 2023 по 2027 или 2028 года. Об этом генеральный директор галереи Зельфира Трегулова сообщила "Известиям" в интервью, опубликованном в среду.

Трегулова отметила, что сейчас заканчиваются работы по обследованию западного крыла здания. Их результаты станут отправной точкой для реконструкции и "предложения новых конструктивных решений", - добавила она. "Пока планируется, что [здание будет закрыто] с 2023 по 2027 или 2028", - ответила Трегулова на вопрос о сроках реконструкции.

Директор Третьяковской галереи сообщила, что многое из того, что представлено в здании на Крымском Валу, будет перемещено в здание на Кадашевской набережной, которое строится. Помимо этого, собрания будут выставляться в филиалах Третьяковской галереи во Владивостоке, Калининграде, Самаре, а также в различных зарубежных музеях.