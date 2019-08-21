Пара из России заняла третье место в салонном танго на чемпионате мира в Аргентине

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 августа. /ТАСС/. Россияне Дмитрий Астафьев и Ирина Пономарева заняли третье место в категории салонное танго на чемпионате мира по этому танцу. Финал соревнований прошел во вторник в культурно-спортивном комплексе "Луна-Парк" в Буэнос- Айресе.

На первом месте оказался россиянин Максим Герасимов, выступавший с аргентинской партнершей Агустиной Пьяджо. Пара представляла аргентинскую провинцию Огненная Земля. Вице-чемпионами были признаны аргентинцы.

По данным организаторов, в общей сложности в чемпионате приняли участие более 500 пар со всего мира. В финал соревнований в категории салонное танго прошли шесть пар из России.

В среду в Буэнос-Айресе пройдет второй финал чемпионата в категории сценическое танго. В нем за звание лучших будут бороться три пары из РФ.

Чемпионат мира по танго проходит в двух категориях. Салонное танго представляет собой классический стиль, для которого характерны медленные размеренные движения, включающие все основные шаги и фигуры танца. Салонный стиль традиционно противопоставляется постановочному сценическому, особенностями которого являются виртуозная техника и зрелищность акробатических движений и фигур.