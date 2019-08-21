Ассоциация по развитию детского и молодежного кино проведет питчинг проектов в 2020 году

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Учрежденная в июле на базе киностудии "Союзмультфильм" Ассоциация по развитию детского и молодежного кино в 2020 году планирует провести собственный питчинг проектов и фестиваль детского и молодежного кино, сообщила в среду пресс-служба студии.

"Питчинг и фестиваль, которые в дальнейшем станут ежегодными, позволят нам увидеть и оценить уже созданные детские и молодежные фильмы современных авторов", - цитирует пресс-служба президента ассоциации Алексея Покровского.

По его словам, реализация этих проектов будет способствовать созданию полноценной индустрии и возможна уже в 2020 году.

В ближайшее время Ассоциация будет заниматься формированием состава правления и рабочей группы, которые займутся подготовкой стратегии развития детского кино. "Состав правления и его председатель будут избраны в ближайшие месяцы", - приводит пресс-служба слова Покровского.

Ассоциация по развитию детского и молодежного кино была учреждена в июле 2019 года. Профессиональный орган займется развитием и поддержкой этого сегмента индустрии. Учредителями Ассоциации стали ООО "Союзмультфильм", АНО "Академия развития детского кино и телевидения Алексея Покровского" и ООО "2Д Целлулоид" - создатели фильма-призера открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" "Хороший мальчик". Целью Ассоциации является помощь в создании условий для производства детских и молодежных фильмов.