Музей им. Бахрушина представит в Астрахани выставку о творчестве художника Кустодиева

АСТРАХАНЬ, 21 августа. /ТАСС/. Театральный музей им. Бахрушина привезет в Астрахань выставку "Театральная Кустодия. Неосуществленные замыслы", посвященную астраханскому художнику Борису Кустодиеву. Посетители смогут увидеть около полусотни работ автора, сообщила в среду пресс-служба Минкультуры РФ.

"Выставка, подготовленная Театральным музеем имени А. А. Бахрушина, откроется в Астраханском драматическом театре 30 августа. Проект посвящен театральному художественному наследию Бориса Кустодиева. Экспозиция раскроет перед современным зрителем малознакомую грань творчества художника, который в своих театральных работах живописно обращался к национальной традиции, искал культурные смыслы народного характера", - говорится в сообщении.

По данным министерства, в экспозиции будет около полусотни работ Кустодиева из запасников Бахрушинского музея. Среди них эскизы декораций к спектаклям и эскизы театральных костюмов кисти художника. Выставка пройдет в рамках театрального марафона и гастролей Костромского государственного драматического театра имени А. Н. Островского. Она будет работать в Астрахани до 15 октября.

Борис Кустодиев (1878-1927) родился в Астрахани, в 18 лет он отправился в Санкт-Петербург в Императорскую академию художеств, где учился у Ильи Репина. Широкую известность получили его картины "Купчиха", "Красавица", "Купчиха за чаем", "Русская Венера", "Большевик", "Портрет Федора Шаляпина". Произведения Кустодиева находятся, в том числе, в Государственной Третьяковской галерее (Москва), Государственном Русском музее (Санкт-Петербург), Национальном художественном музее Белоруссии (Минск) и галерее Уффици (Флоренция, Италия).

О Музее Бахрушина

Театральный музей был основан в 1894 году известным московским промышленником и меценатом Алексеем Бахрушиным и является одним из крупнейших театральных музеев в мире. В 2019 году музей отмечает свое 125-летие. В его фондах находится более 1,5 млн экспонатов. Музей находится в ведении Минкультуры России. Указом президента России он отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ. Здания Театрального музея, некогда принадлежавшие его основателю Бахрушину, также являются памятниками истории и культуры федерального значения.

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