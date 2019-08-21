В Крыму закрыли регистрацию на "Нашествие" из-за возникшего ажиотажа

СУДАК /Республика Крым/, 21 августа. /ТАСС/. Организаторам фестиваля "Таврида-АРТ", на котором 23 августа будет работать площадка "Нашествия", пришлось закрыть регистрацию на мероприятие из-за ажиотажа. На концерт планируют прийти более 35 тыс. зрителей, сообщил в среду журналистам руководитель проекта "Таврида" Сергей Першин.

"Сегодня мы были вынуждены закрыть регистрацию, потому что у нас цифра перевалила за 35 тыс. человек", - сказал Першин.

Как пояснили в оргкомитете, никто не ожидал, что интерес к концерту будет таким большим - ожидали примерно в 1,5 раза меньше зрителей. Вход на концерт бесплатный, однако, чтобы попасть на площадку, нужна была предварительная регистрация в интернете.

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В этом году проект расширился до формата арт-кластера и включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ" (проходит с 20 по 26 августа), ведется капитальное строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида" (окончание строительства в 2022 году). Организатором форума "Таврида" является автономная некоммерческая организация "Центр развития культурных инициатив".