Limp Bizkit даст четыре концерта в России в 2020 году

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Американская рок-группа Limp Bizkit выступит с концертами в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге зимой 2020 года. Об этом в среду сообщает концертное агентство "Мельница".

"Билеты в продаже с 26 августа", - говорится в сообщении.

Концерты состоятся 16 февраля в Краснодаре, 18 февраля в Екатеринбурге, 20 февраля в Санкт-Петербурге и 22 февраля в Москве.

Рок-группа Limp Bizkit основана в 1994 году во Флориде. В ее состав входят Фред Дёрст, Уэс Борланд, Сэм Риверс, Джон Отто и DJ Lethal. Группа трижды была номинирована на премию Grammy и продала более 40 миллионов копий альбомов по всему миру.