Фестиваль балетного искусства в Уфе посвятят памяти Чайковского, Нуреева и Григоровича

УФА, 21 августа. /ТАСС/. Фестиваль балетного искусства имени Рудольфа Нуреева в Уфе в этом году будет посвящен памяти Чайковского и Григоровича. Он пройдет с 7 по 24 сентября и соберет на сцене Башкирского театра оперы и балета солистов из более чем 10 театров России, сообщает в среду пресс-служба театра.

"Очередной фестиваль станет самым продолжительным и впервые включит в себя три гала-концерта, вечера-посвящения "Гала-Чайковский", "Гала-Нуреев", закроется фестиваль 24 сентября грандиозным концертом звезд балетного искусства "Гала-Григорович", который будет посвящен выдающемуся русскому хореографу XX века, бессменному почетному президенту мероприятия, его автору и инициатору проведения в городе Уфе Юрию Григоровичу", - говорится в сообщении.

Фестиваль пройдет при участии солистов Большого театра России, Мариинского и Михайловского театров, Театра Государственного Кремлевского дворца, Театра балета Бориса Эфмана, Санкт-Петербургского театра балета им. Леонида Якобсона и других. Среди спектаклей - "Шахерезада", "Шопениана", "Лебединое озеро", "Анна Каренина", "Вальпургиева ночь" и еще десяток постановок, добавили в пресс-службе.

Международный фестиваль балетного искусства имени Рудольфа Нуреева проходит в Уфе с 1993 года по инициативе народного артиста СССР, хореографа Юрия Григоровича. Он собирает на сцене театра оперы и балета Уфы звезд балета и из разных стран мира, которые показывают мировые шедевры данного вида искусства. В этом году фестиваль состоится в 22-й раз.