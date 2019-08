Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes. Соответствующий список опубликован в среду на сайте издания.

За 12 месяцев 47-летний Джонсон заработал $89,4 млн, переместившись в рейтинге журнала со второго места в прошлом году на первое. Как отмечает издание, этот актер-силовик получает гонорары до $23,5 млн за картину и 15% выручки от кассовых сборов таких франшиз, как "Джуманджи: Зов джунглей" (Jumanji: Welcome to the Jungle, 2017). Эта картина собрала в мировом прокате $962,1 млн. Джонсону причитается и $700 тыс. за каждый эпизод популярного телесериала "Футболисты" (Ballers, с 2015) на канале HBO.

Второе место в списке занимает Крис Хемсворт, заработавший за календарный год $76,4 млн. Этот актер обязан высокими заработками съемкам в фантастическом фильме "Мстители: Финал" (Avengers: Endgame), собравшем в мировом прокате $2,796 млрд и отобравшем звание самой кассовой ленты в истории у "Аватара" (Avatar, 2009 - $2,7897 млрд) Джеймса Кэмерона. Замыкает первую "тройку", как и в прошлом году, Роберт Дауни - младший ($66 млн).

Далее в ежегодном рейтинге Forbes следуют звезда Болливуда Акшай Кумар ($65 млн), Джеки Чан ($58 млн), Брэдли Купер ($57 млн), комик Адам Сэндлер ($57 млн) и Крис Эванс ($43,5 млн). Последние места в первой "десятке" перечня достались Полу Радду ($41 млн) и Уиллу Смиту ($35 млн).

Forbes учитывал заработки звезд за период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 года до уплаты налогов.