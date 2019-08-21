Фестиваль русского искусства стартует в Довиле

ТАСС, 22 августа. Фестиваль русского искусства открывается в четверг на знаменитом французском курорте Довиль. Смотр, который станет уже вторым по счету, продлится до 24 августа и будет посвящен наследию русских композиторов, создававших музыку для балета - от классики до современности, сообщила ТАСС генеральный продюсер проекта Вероника Богатырева.

"Фестиваль русского искусства в Довиле - это цикл культурных, образовательных и развлекательных событий, объединенных одной тематикой: русский вклад в мировую культуру", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, "современные российские деятели искусства задаются вопросом, какое место российское искусство должно занимать на глобальной арт-сцене, и что нового оно может привнести в мировой культурный процесс". "В начале XXI века Россия вновь ищет свой почерк в самых разных сферах - от балета и кино до гастрономии - и являет миру не только таланты, но и новые смыслы, концепции и трактовки, которые и намерен представить международной публике Фестиваль русского искусства в Довиле", - сформулировала задачу смотра его генеральный продюсер.

Она напомнила, что в прошлом году первый, дебютный, Фестиваль русского искусства в Довиле был посвящен Сергею Дягилеву и легендарным "Русским сезонам". "В этом году тема смотра - "Музыкальная шкатулка". Международная публика насладится знаменитыми балетными постановками на музыку классиков - Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Игоря Стравинского. А также познакомится с творчеством современных русских композиторов - Родиона Щедрина, Юрия Красавина, Леонида Десятникова, Ильи Демуцкого. В программе принимают участие солисты балета Большого, Мариинского театров и других ведущих трупп России", - проинформировала Богатырева.

Откроется фестиваль проектом Moon Pool перспективного современного российского художника Николая Кошелева. По словам продюсера, "этот воображаемый балет", для которого художник создает декорации и костюмы", был начат более пяти лет назад, и работа над ним продолжается в настоящее время.

"Moon Pool основан на переосмыслении исторического контекста русского художественного символизма и наследия художников, работавших во времена знаменитых дягилевских сезонов. Это мистическая история о маленькой девочке, заблудившейся в лунном лесу. Возможно, таким мог бы быть сюжет одного из нереализованных дягилевских балетов", - привела слова художника продюсер фестиваля. Она добавила, что в Довиле будет представлена первая часть проекта Moon Pool, который будет использован как сценография и его можно будет увидеть во все дни работы фестиваля.

Балетные гала

Следующие два вечера - 23 и 24 августа будут посвящены "живому" балету, сказал ТАСС художественный руководитель фестиваля, народный артист России, обладатель "балетного Оскара" - премии Бенуа де ла Данс - Сергей Филин.

"В нашей программе будут собраны отрывки из произведений разных эпох - от мировой классики до современных авангардных постановок, - отметил он. - Наша главная идея - живое творчество, когда артисты не просто танцуют, как весь свой рабочий сезон, а когда они вносят свой творческий вклад, исполняя то, чем они живут и что им сегодня интересно. Для нас важно, что, имея в арсенале огромный диапазон ролей, они находят время и возможность делать оригинальные сюжеты, благодаря этому программа становится живой и искренней".

Худрук смотра обратил внимание на то, что в этом сезоне на фестивале в Довиле начинается новая традиция - проведение авторских вечеров. "Мы будем знакомить зрителей с одним из участников, более широко раскрывая его творческий и личностный потенциал", - пояснил Филин, сообщив, что 23 августа состоится авторский дебют премьера Большого театра Артема Овчаренко.

"Мы вместе с Артемом (Овчаренко) готовим программу, в которой будем рассказывать историю замечательного танцовщика, настоящей звезды мирового балета, который проживает уникальную жизнь. Ему удается любить, творить, быть замечательным отцом, сыном, мужем. И каждая из ролей связана и с его бытовой жизнью, и со сценой", - отметил Филин. По его словам, танцовщик исполнит свои любимые партии, а также новые произведения, подготовленные специально для него современными хореографами.

На следующий день - 24 августа - на сцену выйдут ведущие артисты Большого и Мариинского театров - Нина Капцова, Семен Чудин, Анна Тихомирова, Денис Савин, Татьяна Ткаченко, Иван Оскорбин и другие. Театр Станиславского и Немировича-Данченко представят Елена Соломянко и Иннокентий Юлдашев, Театр балета Бориса Эйфмана - Олег Габышев и Любовь Андреева. Также в программе примут участие прима российского и американского балета Мария Кочеткова и выпускник Королевского датского балета, хореограф Себастиан Клоборг. Они исполнят отрывки из шедевров мировой хореографии и авторские постановки на музыку Чайковского, Рахманинова, Стравинского и современных российских композиторов.

Опера и гала-ужин

Вокальную программу в этом сезоне готовит приглашенная солистка оперы Большого театра и автор музыкального проекта Davidova Opera Band Дарья Давыдова. В Довиле она представит программу, в основе которой современное прочтение оперы в формате перформанса. Прозвучат произведения Бородина, Чайковского, Римского-Корсакова.

"Поскольку программа будет исполняться во Франции, и мы хотим подчеркнуть взаимопроникновение двух культур, в программу будут включены произведения таких французских композиторов, как Шарль Гуно, Клод Дебюсси и некоторых других. Кроме этого, прозвучат эксклюзивные камерные сочинения, среди которых вокальный цикл композитора Леонарда Бернстайна French Cuisine", - рассказала ТАСС певица.

За гастрономическую программу в 2019 году отвечает Андрей Шмаков, бренд-шеф легендарного московского отеля "Метрополь", являющегося партнером фестиваля в Довиле. Как сообщила продюсер смотра, Андрей Шмаков возродит старинные рецепты и откроет гостям новаторский подход к русской кухне. На меню гала-ужина его вдохновил банкет, который состоялся в отеле в 1905 году в честь Сергея Дягилева, организатора "Русских сезонов" в Париже.

О фестивале

Довиль был выбран местом проведения фестиваля в память о гастролях легендарной балетной труппы Сергея Дягилева "Русский балет" и оперного певца Федора Шаляпина, которые выступили на открытии театра Казино Барьер в Довиле в августе 1912 года. В августе 2018 года, спустя более ста лет, русское искусство вернулось на нормандское побережье: состоялся Первый фестиваль русского искусства в Довиле - звезды русского балета вновь танцевали на сцене Театра Казино Барьер, тем самым возродив историческую традицию.