Яндекс.Музыка назвал самые популярные песни в разных городах России

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Сервис Яндекс.Музыка запустил плейлисты для крупнейших городов России, состоящие из самых популярных композиций в том или ином регионе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы сервиса, поступившем в четверг в ТАСС.

"Они [плейлисты] сформировались из наиболее популярных треков этого лета и содержат 50 композиций, - говорится в сообщении. - Именно их слушали жители мегаполисов больше всего. Плейлисты будут обновляться раз в месяц, а подводить музыкальные итоги горожане смогут каждый сезон".

Сервис, в частности, выяснил, что самым популярным треком лета в городах-миллионниках стал хит 17-летней американской певицы Билли Айлиш Bad guy. Эта же композиция возглавила плейлисты Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Перми, Уфы и Челябинска. "Грустный дэнс" Artik & Asti и Артема Качера стал лидером в пяти городах - в Тюмени, Краснодаре, Воронеже, Красноярске и Омске.

Жители Ростова-на-Дону и Екатеринбурга предпочитают композицию певицы Zivert "Life - в кайф", а жители Самары - песню "Девочка-война" рэп-дуэта HammAli & Navai.

Помимо новых хитов, в плейлистах замечены Numb группы Linkin Park, Believer от Imagine Dragons, "Выхода нет" группы Сплин и "Лесник" Короля и Шута.

Найти городские плейлисты на Яндекс.Музыке можно в разделах "Новое", "Популярное" и "В тренде".