Пиотровский заявил, что Россия готова помочь Сирии воссоздать музей Пальмиры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. Российские специалисты готовы принять участие в воссоздании музея древней Пальмиры. О восстановлении ее памятников речь пока не идет, этот вопрос будет решать мировое сообщество после окончания военных действий в Сирии, сообщил в четверг журналистам генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"Мы готовы принять участие в воссоздании музея Пальмиры, а также в открытии Дамасского музея. Для этого работа над 3D геодезической съемкой и чертежами будет продолжена. Мы это представим в Эрмитаже, и это станет основой для стажировок сирийских реставраторов", - сказал он по итогам переговоров с главой Генерального департамента музеев и древностей Сирии Махмудом Хамудом, состоявшихся 20 августа.

По словам Пиотровского, соглашение о сотрудничестве с сирийской стороной планируется подписать в ноябре.

На восстановление музея Пальмиры, по оценкам Пиотровского, потребуется 1-2 года с момента начала работ. Он отметил, что многие экспонаты музея удалось сохранить, но они требуют реставрации. Экспозицию дополнят цифровые модели памятников, созданные российскими специалистами.

"Нужно восстановить здание, обновить всю экспозицию и вдохнуть в него жизнь, это будет музей одновременно традиционный и современный. Эрмитаж будет участвовать в создании, структурировании этого музея - мы соберем коллег, партнеров. Мы восстановим музей, и там сразу начнется культурная жизнь, туристическая жизнь, это будут новые рабочие места", - сказал гендиректор Эрмитажа.

Объект мирового наследия

Пальмира - один из богатейших городов поздней Античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом. По преданию, Пальмира была основана библейским царем Соломоном. Развалины Пальмиры внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ, захватив город в мае 2015 года, разрушили несколько древнейших памятников, включая статую Льва Аллата, храм Баалшамина и самое большое сооружение города - храм Бэла, построенный при императоре Тиберии в 32 году нашей эры.

Российские специалисты из Государственного Эрмитажа и еще нескольких учреждений культуры включились в работу по сбору материалов о памятниках Пальмиры для их возможной реставрации в будущем.

В сентябре 2016 года команда исследователей из Санкт-Петербурга под руководством замдиректора ИИМК РАН Натальи Соловьевой предприняла экспедицию в Пальмиру, чтобы зафиксировать масштаб разрушений, провести фотосъемку и создать 3D-модель всего архитектурно-ландшафтного комплекса. На сегодняшний день эта модель содержит самую полную и актуальную информацию о состоянии Пальмиры.

Российские археологи планируют в этом году провести новую фотосъемку объектов всемирного наследия в Пальмире для того, чтобы дополнить 3D-модель.

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