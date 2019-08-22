Максим Диденко представит в ноябре спектакль по мотивам "Нормы" Сорокина

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Режиссер Максим Диденко представит спектакль "Норма" по мотивам одноименного романа писателя Владимира Сорокина 6 и 7 ноября в Москве. Постановка станет совместной работой Театра на Малой Бронной и Мастерской Брусникина, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе проекта.

"Я впечатлен текстом, он - как сверло, которое вынимает метафизическую основу русского сознания, - цитирует режиссера пресс-служба. - Понятие нормы, с одной стороны, статичное, но в то же время текущее: норма постоянно меняется, время течет, жизнь идет, мы меняемся и не замечаем, как нормой становится то, что какое-то время назад было невозможно представить. Русский человек привыкает порой к радикальным и ужасающим вещам, и хочется это исследовать. Этот текст, как ребус, который хочется разгадать".

Помимо актеров Мастерской Брусникина и Театра на Малой Бронной в спектакле примет участие приглашенный актер - Евгений Стычкин. Генеральным продюсером постановки стала Светлана Доля, уже выступившая продюсером таких громких проектов, как "Ай фак.Трагедия" Константина Богомолова и "10 дней, которые потрясли мир" Диденко. Также над спектаклем работают драматург Валерий Печейкин, художник Галина Солодовникова и композитор Алексей Ретинский.

Премьера состоится на сцене "Дворца на Яузе", куда Театр на Малой Бронной переедет на время ремонта. Затем спектакль планируется включить в постоянный репертуар театра.

"Норма" - дебютный роман Сорокина, написанный в 1979 году. Он был впервые опубликован в самиздате в 1983. Произведение повествует о временах "андроповских чисток", также рассказывает бытовые ситуации советских людей - рабочих, учителей, инженеров.