Лучшие короткометражки и мастер-класс по сериалам: что делать на Patriki Film Festival

Мероприятие проводится во второй раз — в прошлом году фестиваль посетило более десяти тысяч человек, а его гостями стали актеры Константин Хабенский и Анатолий Белый, писатель Дмитрий Быков, журналистка Софико Шеварднадзе и режиссер Резо Габриадзе.

Как рассказал ТАСС продюсер мероприятия Алексей Боков, отличие фестиваля в этом году — площадка, которая будет располагаться на самом Пруду (всего их более десяти). "Несмотря на то, что фестиваль будет проходить всего второй раз, он уже полюбился творческому комьюнити — многие артисты и представители кинематографа сами предлагают свое участие в программе Patriki Film Festival. Фестиваль органически вписывается в атмосферу района, а жители и гости Патриарших рады участвовать в празднике," — отметил собеседник агентства.

Что посмотреть

На фестивале покажут короткометражные фильмы Паулины Андреевой, где Павел Ворожцов играет профессиональную плакальщицу на кладбище; "Есть город золотой" Евгения Сангаджиева, в которой Виктор Хориняк пытается претвориться евреем, чтобы сбежать из России; и "Прощание" Маруси Фоминой с Анной Чиповской и Егором Корешковым в роли пары на грани развода. Более того, в программу вошли "Алиса" Василисы Кузьминой, комедия "Бывшая" Андрея Никифорова, "Хороший день" Даши Чаруши, антиутопия "Запаска" Виталия Шепелева и "Deus Ex" Андрея Золотарева.