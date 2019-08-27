Лучшие короткометражки и мастер-класс по сериалам: что делать на Patriki Film Festival

Мероприятие проводится во второй раз — в прошлом году фестиваль посетило более десяти тысяч человек, а его гостями стали актеры Константин Хабенский и Анатолий Белый, писатель Дмитрий Быков, журналистка Софико Шеварднадзе и режиссер Резо Габриадзе.
Как рассказал ТАСС продюсер мероприятия Алексей Боков, отличие фестиваля в этом году — площадка, которая будет располагаться на самом Пруду (всего их более десяти). "Несмотря на то, что фестиваль будет проходить всего второй раз, он уже полюбился творческому комьюнити — многие артисты и представители кинематографа сами предлагают свое участие в программе Patriki Film Festival. Фестиваль органически вписывается в атмосферу района, а жители и гости Патриарших рады участвовать в празднике," — отметил собеседник агентства.
Что посмотреть
На фестивале покажут короткометражные фильмы Паулины Андреевой, где Павел Ворожцов играет профессиональную плакальщицу на кладбище; "Есть город золотой" Евгения Сангаджиева, в которой Виктор Хориняк пытается претвориться евреем, чтобы сбежать из России; и "Прощание" Маруси Фоминой с Анной Чиповской и Егором Корешковым в роли пары на грани развода. Более того, в программу вошли "Алиса" Василисы Кузьминой, комедия "Бывшая" Андрея Никифорова, "Хороший день" Даши Чаруши, антиутопия "Запаска" Виталия Шепелева и "Deus Ex" Андрея Золотарева.
Наталья Меркулова и Алексей Чупов лично представят свой фильм "Человек, который удивил всех", объездивший десятки международных смотров, а актриса и режиссер Ян Гэ расскажет о своей мелодраме "Троица", премьера которой прошла на "Кинотавре" в июне. На открытии мероприятия 30 августа покажут картину "Я шагаю по Москве" — памяти Георгия Данелии, которому 25 августа исполнилось бы 89 лет.
В фокусе Patriki Film Festival не только фильмы, но и сериалы. Среди них "Эпидемия" Павла Костомарова по роману Яны Вагнер "Вонгозеро", "Жуки" — про трех молодых стартаперов с интернет-зависимостью, которых судьба забрасывает в деревню, и "Учителя" — про передряги в системе отечественного образования, в котором снялись Владимир Вдовиченков, Ирина Старшенбаум и Маруся Климова.
Кого послушать
На "круглом столе" смотра "Сериалы для телевидения и платформ как актуальный тренд в кинематографе" обсудят, как сериалы диктуют новые условия формирования и потребления телевизионного контента, а на дискуссии "Влияние искусственного интеллекта на киноиндустрию. Какие профессии он может заменить?" разберут примеры использования технологий в полнометражном кино и расскажут о том, какие технологии в ближайшем будущем изменят кинематограф.
Также на Patriki Film Festival пройдет #непитчинг, участники которого проведут мозговой штурм с продюсером фильмов "Лето" и "Ученик", основателем продюсерской компании Hype Production Ильей Стюартом, и обсудят идеи предполагаемых сценариев.