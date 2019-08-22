Выставка об архитектуре здания Новой Третьяковки открылась на Крымском Валу

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Выставка "Новая Третьяковка. Начало. Дар В.Н. Сукоян", на которой представлены предметы и документы, рассказывающие об истории здания галереи, открылась в четверг на Крымском Валу в Москве. Экспонаты предоставлены из коллекции одного из авторов проекта здания - Николая Сукояна.

Дочь архитектора Вероника Сукоян передала в дар музею архив из более 1 тыс. предметов, которые Сукоян собирал более 50 лет. Среди них - художественные и документальные материалы, посвященные проектированию и строительству комплекса на Крымском Валу. На выставке представлены 120 предметов этого архива - рисунки, чертежи, фотографии и многое другое.

"Это очень щедрый дар, который позволит тем архитекторам, которые будут работать над проектом реконструкции, обратиться к каким-то нереализованным интереснейшим решениям Сукояна и попробовать их реализовать", - сказала директор галереи Зельфира Трегулова.

Вероника Сукоян рассказала, что была приятно удивлена, что ее "скромный кропотливый труд" по хранению коллекции отца нашел такой быстрый и живой отклик у руководства Третьяковской галереи, и выразила надежду, что предметы архива войдут в постоянную экспозицию. "Хотелось бы выразить невероятную благодарность Николаю Петровичу [Сукояну], который от начала строительства и проектирования до бытования всего комплекса уже в современном виде собирал все, что можно было собрать по этому поводу. То, что по официальным документам пропало, каким-то чудом сохранилось у нас", - сказала она.

Выставка занимает два зала галереи и состоит из семи разделов, демонстрирующих главные периоды в истории проектирования и строительства здания: "Об архитекторе Н.П. Сукояне", "Лаборатория архитектора", "1956-1962", "1962-1979", "1979-2008", "Неосуществившиеся замыслы" и "Материалы". "Здесь представлены материалы, из которых сделано это здание, материалы, которые служат для нас точкой отсчета. Все, что будет сделано из камня, мрамора, мы будем стараться, чтобы это были такие же камень и мрамор, что и в 1960-80-е годы", - сказала Трегулова.

Гости выставки смогут увидеть материалы, на которых основывались архитекторы здания: конспекты статей и книг, вырезки и фотокопии различных публикаций по архитектуре, изображения разных сооружений. Также в экспозицию вошла карта, на которой отмечены города, в которые приезжали архитекторы, чтобы увидеть самые современные музейные постройки, и те места, где они не были, но изучали.

В преддверии реконструкции

Трегулова отметила, что на 2023 год запланирована масштабная реконструкция Новой Третьяковки. "В сентябре мы подписываем договор на первую стадию проектирования с великим голландским архитектором Ремом Колхасом, его архитектурным бюро ОМА-АМО и московским архитектурным бюро "Резерв", и самым серьезным образом приступаем к проектированию реконструкции этого здания, которое, как мы сегодня прекрасно понимаем, является выдающимся произведением советской архитектуры 1960-х годов", - отметила директор галереи.