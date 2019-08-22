Умер заслуженный артист России Виктор Власов

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Заслуженный артист России Виктор Власов, прослуживший в Московском академическом театре им. Маяковского 40 лет, умер в четверг в возрасте 65 лет. Об этом говорится в сообщении на сайте театра.

"С прискорбием сообщаем, что 22 августа ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов. Мы приносим соболезнования родным и близким Виктора Васильевича. Светлая вечная память! Виктор Власов служил в Театре Маяковского с 1974 по 2014 год", - отмечается в сообщении.

В театре также добавили, что прощание с артистом пройдет 24 августа. В 11:00 состоится отпевание в Храме Вознесения Господня (Малое Вознесение), в 12:00 - гражданская панихида в Театре Маяковского, затем в 14:00 - кремация на Хованском кладбище.

Виктор Власов родился 16 сентября 1953 года. По окончании ГИТИС в 1974 году, поступил в Театр им. Вл. Маяковского, где был задействован в постановках "Ревизор", "Иван-царевич", "Беседы с Сократом", "Аристократы", "Женитьба", "На чемоданах" и многих других. Помимо этого, актер снимался и в кино. Он принял участие в проектах "Жизнь Клима Самгина", "Следствие ведут знатоки", "Исаев", "Черемушки" и других.