В Подмосковье откроется фестиваль военно-патриотического фильма "Волоколамский рубеж"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия XVI Международного фестиваля военно-патриотического фильма "Волоколамский рубеж" пройдет 23 августа в Волоколамске. Об этом сообщается на сайте администрации Волоколамского района.

"С 22 по 27 августа в Волоколамском районе Московской области проходит XVI Международный фестиваль военно-патриотического фильма "Волоколамский рубеж". Торжественная церемония открытия состоится 23 августа во дворце спорта "Лама". В рамках фестиваля пройдут две конкурсные международные программы: конкурс игровых и конкурс документальных фильмов, в которых в этом году будут представлены свыше 40 фильмов из Белоруссии, Болгарии, Великобритании, Германии, Ирана, Казахстана, Китая, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Швейцарии, Швеции, а также фильмы из российских городов Екатеринбурга, Новосибирска, Назрани, Санкт-Петербурга, Москвы и др.", - говорится в сообщении.

23 августа в торжественной церемонии открытия по красной дорожке пройдут звезды российского кино: народный артист России Аристарх Ливанов, заслуженный деятель искусств, лауреат Ленинской премии, кинорежиссер Тенгиз Семенов, народная артистка России Ирина Мирошниченко, народный артист России Сергей Никоненко, народная артистка России Людмила Зайцева, кинорежиссер-документалист, сценарист, продюсер Сергей Мирошниченко, кинооператор фильмов Василия Шукшина Анатолий Заболоцкий, кинорежиссер Юлий Файт и другие.

Во дворце спорта 23 августа также пройдет круглый стол о кинофестивальном движении в России, 24 августа состоится мемориальная акция памяти Великого князя Константина и князя Олега Романовых, а также традиционный для фестиваля Пушкинский вечер в усадьбе Гончаровых в селе Ярополец.

25 августа в центре культуры и творчества "Родники", где проходят основные фестивальные кинопоказы, состоится вечер памяти Василия Шукшина к 90-летию режиссера. В детских оздоровительных лагерях с 22 по 27 августа будет работать киношкола "Волоколамский рубеж".

Церемония закрытия фестиваля и награждение победителей и призеров пройдет в День Российского кино 27 августа во Дворце спорта "Лама".