Трехмачтовый бриг под алыми парусами встретит зрителей открытия фестиваля "Таврида - АРТ"

СУДАК, 23 августа. /ТАСС/. Бриг "Херсонес" с поднятыми алыми парусами подойдет в пятницу вечером к месту проведения фестиваля "Таврида - АРТ", который в пятницу открывается в бухте Капсель. Об этом рассказал журналистам первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"В Севастополе есть трехмачтовый огромный бриг "Херсонес", для него сшили полный комплект алых парусов, и он сегодня сюда придет, и у нас часть программы [фестиваля] на него будет направлена", - сказал Кириенко.

Он напомнил, что музей, рассказывающий о жизни и творчестве автора повести "Алые паруса" Александра Грина находится недалеко от места проведения фестиваля. Еще один музей, посвященный писателю, находится в Феодосии, добавил Кириенко.

"Вчера у нас вместе с музейным сообществом появилась идея, что мы соберем из участников арт-кварталов [фестиваля] команду, посадим на этот бриг под алыми парусами, и он, скорее всего, в воскресенье, придет к набережной Феодосии. Вместо Грея с него спустится команда "Тавриды", которая устроит для отдыхающих и жителей Феодосии концерт на набережной", - добавил Кириенко.

О фестивале

Фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ" проходит в Крыму 20-26 августа. Он соберет на одной площадке 4,5 тыс. молодых деятелей культуры из 85 регионов России и других стран, а также десятки тысяч зрителей. После того, как число зарегистрированных зрителей достигло 45 тыс., организаторы приняли решение приостановить регистрацию, так как это в два раза больше гостей, чем планировалось.

"Таврида - АРТ" позиционируют как "фестиваль фестивалей": за дни основной программы пройдет 834 культурных события - от театрального и литературного фестивалей до авиашоу и концертов звезд рока, рэпа и поп-музыки.

Каждый вечер на главной сцене "Тавриды - АРТ" будут проходить концерты. Так, 23 августа выступят "Ария", Вячеслав Бутусов, Найк Борзов, Гарик Сукачев и другие, а на следующий день для гостей подготовили рэп-фестиваль, среди участников которого Ternovoy, Guf, ST, Кравц, Мот. Главным концертом фестиваля станет выступление группы "Ленинград". Гостей также ждут шоу фейерверков и другие сюрпризы.

Для участников - жителей арт-квартала в возрасте 18-35 лет - работают восемь арт-кварталов: "Таврида Арт", посвященный художественному искусству, дизайну, стрит-арту, скульптуре и архитектуре, "Таврида народная" - для фольклора, промыслов, "Таврида музыка", "Таврида кино&театр", "Таврида танцы", "Таврида КВН", "Таврида лайф" для любителей здорового образа жизни, "Таврида добро" - для тех, кто помогает сохранению исторического и культурного наследия страны. Запланированы около 60 кастингов для кино и телепроектов, шоу и различных программ.

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В этом году проект расширился до формата арт-кластера и включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября) и фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ" (проходит с 20 по 26 августа). Ведется капитальное строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида", которое планируется завершить в 2022 г. Организатором форума "Таврида" является автономная некоммерческая организация "Центр развития культурных инициатив".