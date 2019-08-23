Единственный на Кавказе Зеленый театр в Нальчике примет участие в "Ночи кино"

НАЛЬЧИК, 23 августа. /ТАСС/. Единственный на Кавказе Зеленый театр, расположенный в Нальчике, примет участие во Всероссийской акции "Ночь кино" 24 августа. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь министерства культуры Кабардино-Балкарии (КБР) Лина Мафедзова.

"В рамках Всероссийской акции "Ночь кино" 24 августа в городе Нальчике в Зеленом театре, кинотеатрах "Восток" и "Форум" покажут три отечественных киноленты. Начало в 20:00, вход на сеансы свободный", - сказала Мафедзова.

Согласно голосованию, для показа по всей стране выбраны фильмы Евгения Бедарева "Домовой", в категории 6+, "Полицейский с рублевки. Новогодний беспредел" Ильи Куликова и "Балканский рубеж" Андрея Волгина (категория 16+). "Все три фильма в эту ночь можно увидеть на экранах, а последовательность кинотеатры определят сами", - добавила она.

В "Ночи кино" принимают участие также кинотеатры расположенные и в других городах и селах региона. Так, эту ночь посвятить просмотру отечественных лент могут жители городов Майский, Терек, Баксан, Тырныауз, Прохладный и сел Аргудан, Анзорей, Карагач, Къашхатау и Залукокоаже [районные центры региона - прим. ТАСС].

Всероссийская акция "Ночь кино" пройдет в четвертый раз, популярные фильмы будут показывать по всей стране. Организаторы акции - Министерство культуры РФ, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России "Культура. РФ".