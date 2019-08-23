Музейный комплекс "Россия - Моя история" построят в Пятигорске в 2020 году

ПЯТИГОРСК, 23 августа /ТАСС/. Музейно-исторический комплекс "Россия - Моя история", а также концертный зал на 560 мест планируется возвести в Пятигорске в следующем году, сообщила в пятницу пресс-служба главы региона.

"Создание второго музейно-исторического комплекса в Ставропольском крае планируется завершить во втором квартале 2020 года. Площадка для возведения комплекса расположена на территории Парка Победы вблизи Новопятигорского озера. Площадь возводимого здания составит 10 тыс. квадратных метров. На прилегающей территории площадью 4 гектара будет произведено благоустройство и созданы парковочные места, в том числе для экскурсионных автобусов. Запланировано строительство подъездной дороги", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, отличительной особенностью нового музея станет концертный зал на 560 мест. "Еще до начала строительства мы приняли решение, что нужно не только учесть опыт строительства музея в Ставрополе, но и превзойти его. Музей в Пятигорске обещает стать одним из самых больших в России, а наличие современного концертного зала позволит сделать музей главным культурным центром города", - приводятся в сообщении слова губернатора Владимира Владимирова.

Он также поручил проработать вопрос оснащения прилегающей к музею площадки современным мультимедийным оборудованием. При формировании контента будущих экспозиций музея особое внимание должно быть уделено истории региона Кавказских Минеральных Вод, подчеркнул глава региона.

Мультимедийный исторический парк "Россия - Моя история" в Ставрополе был открыт в 2017 году и стал первым подобным парком на Юге России, посещение музея вошло в школьную программу местных образовательных учреждений. Подобные парки - это федеральный экспозиционный проект. Помимо Ставрополя эти комплексы представлены в Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Махачкале, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Тюмени, Уфе, Южно-Сахалинске и Якутске.