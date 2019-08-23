Красная дорожка для зрителей и "Асса" под дождем: как открывали "Край света. Восток"

Но ни погода, ни осенняя прохлада не остановили зрителей, которые собрались на открытие девятого Сахалинского международного кинофестиваля "Край света. Восток". Теснясь под зонтиками возле красной ковровой дорожки, они веселым улюлюканьем приветствовали каждого, кто шел по ней: организаторов, актеров, журналистов.

В Южно-Сахалинске с утра идет дождь. Он делает воздух таким свежим и физически ощутимым, что, кажется, его можно зачерпывать чашкой и пить. Сначала дождь был почти невидимым, как водяное облако, потом разошелся, становясь все увереннее, и, наконец, полил крупными каплями.

Впрочем, красная дорожка в Сахалине и, скажем, в Канне или в том же Сочи — будто из разных миров. Здесь нет шикарных нарядов актрис, на которые хотят поглазеть зеваки и разобрать модные критики. Нет разделения на небожителей и толпу, нет колец охраны и вереницы дорогих машин. Красная дорожка на "Краю света" — это просто мостик к классному кино. И пройти по ней разрешают всем: и участникам, и простым сахалинцам.

Здесь киноискусство максимально близко к тем, для кого создано, — восемь дней, с 23 по 30 августа, каждый зритель может бесплатно приходить на все фильмы фестиваля, а после участвовать в их обсуждении с режиссерами, продюсерами, художниками и операторами.

Кино можно посмотреть и прямо на улице — на огромном экране, установленном напротив Дома правительства Сахалинской области. А можно снять самому во время обучения в одной из мастерских, которые работают всю фестивальную неделю. Кино здесь везде — как сахалинский воздух. Физически ощутимо и свежо.

"ООО "Семейное счастье" за деньги и "Асса" под открытым небом

Фильмом-открытием фестиваля стала картина немецкого режиссера Вернера Херцога "ООО "Семейное счастье", участвовавшая в программе Каннского кинофестиваля прошлой весной. Основанный на реальных событиях, фильм рассказывает о японце, который организовал компанию по предоставлению родственных услуг. Так, за деньги можно нанять друга для похода в кино или отца, который отведет дочь к алтарю, если настоящий родитель отсутствует или пьянствует.

"Нет, вообще концовка мне больше всего понравилась!"

"Ты видела, как ребенок тянул руки к нему в конце? Вот это самое сильное!" — это две девочки-подростка обсуждают фильм после показа.

Нельзя вычленить какую-то возрастную аудиторию, которая собралась на открытии "Края света": это и школьники, и тридцатилетние, и люди весьма преклонного возраста. Но больше всего удивило не то, что в Чехов-центре на показе авторского фильма не было ни одного свободного места, не возрастной разброс аудитории, а то, что не меньшая толпа собралась у экрана под открытым небом напротив здания Дома правительства, где в день открытия крутили отреставрированную версию фильма Сергея Соловьева "Асса".