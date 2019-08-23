Красная дорожка для зрителей и "Асса" под дождем: как открывали "Край света. Восток"

Красная дорожка для всех
В Южно-Сахалинске с утра идет дождь. Он делает воздух таким свежим и физически ощутимым, что, кажется, его можно зачерпывать чашкой и пить. Сначала дождь был почти невидимым, как водяное облако, потом разошелся, становясь все увереннее, и, наконец, полил крупными каплями.
Но ни погода, ни осенняя прохлада не остановили зрителей, которые собрались на открытие девятого Сахалинского международного кинофестиваля "Край света. Восток". Теснясь под зонтиками возле красной ковровой дорожки, они веселым улюлюканьем приветствовали каждого, кто шел по ней: организаторов, актеров, журналистов.
Впрочем, красная дорожка в Сахалине и, скажем, в Канне или в том же Сочи — будто из разных миров. Здесь нет шикарных нарядов актрис, на которые хотят поглазеть зеваки и разобрать модные критики. Нет разделения на небожителей и толпу, нет колец охраны и вереницы дорогих машин. Красная дорожка на "Краю света" — это просто мостик к классному кино. И пройти по ней разрешают всем: и участникам, и простым сахалинцам.
Здесь киноискусство максимально близко к тем, для кого создано, — восемь дней, с 23 по 30 августа, каждый зритель может бесплатно приходить на все фильмы фестиваля, а после участвовать в их обсуждении с режиссерами, продюсерами, художниками и операторами.
Кино можно посмотреть и прямо на улице — на огромном экране, установленном напротив Дома правительства Сахалинской области. А можно снять самому во время обучения в одной из мастерских, которые работают всю фестивальную неделю. Кино здесь везде — как сахалинский воздух. Физически ощутимо и свежо.
"ООО "Семейное счастье" за деньги и "Асса" под открытым небом
Фильмом-открытием фестиваля стала картина немецкого режиссера Вернера Херцога "ООО "Семейное счастье", участвовавшая в программе Каннского кинофестиваля прошлой весной. Основанный на реальных событиях, фильм рассказывает о японце, который организовал компанию по предоставлению родственных услуг. Так, за деньги можно нанять друга для похода в кино или отца, который отведет дочь к алтарю, если настоящий родитель отсутствует или пьянствует.
"Нет, вообще концовка мне больше всего понравилась!"
"Ты видела, как ребенок тянул руки к нему в конце? Вот это самое сильное!" — это две девочки-подростка обсуждают фильм после показа.
Нельзя вычленить какую-то возрастную аудиторию, которая собралась на открытии "Края света": это и школьники, и тридцатилетние, и люди весьма преклонного возраста. Но больше всего удивило не то, что в Чехов-центре на показе авторского фильма не было ни одного свободного места, не возрастной разброс аудитории, а то, что не меньшая толпа собралась у экрана под открытым небом напротив здания Дома правительства, где в день открытия крутили отреставрированную версию фильма Сергея Соловьева "Асса".
Люди преспокойно сидели под зонтами, в темноте, на холоде и, кажется, отлично себя чувствовали. Можно было бы списать это на культурный голод сахалинцев, оторванность от материка, неизбалованность зрителя, но помилуйте, на острове прекрасный интернет и несколько приличных кинотеатров — больше, чем в каком-нибудь уездном городе N, причем не только российском, но и европейском.
И судя по афишам, тут у людей насыщенная культурная жизнь. Так что причина, может, как раз в том, что зритель на Сахалине неплохо подкован в теме киноискусства. И именно просвещение и формирование культурной и художественной среды на острове — одна из основных целей "Края света".
Новый год на сцене
Сцена Чехов-центра — театральная, небольшая, уютная. И церемония открытия тоже получилась камерная, близкая, как будто встретились совсем нечужие люди.
"Бывает, что сидишь в кинозале и вдруг узнаешь в одном из героев себя, понимаешь, что ты являешься частью этого кино. Мне кажется, наш фестиваль — про вот это. Название "Край света" людям, не живущим тут, кажется понятным. Местные удивляются: "Мы не край, ребят, мы — утро". Край — это где? Это где замысел встречается с восприятием", — сказал, приветствуя зрителей, генеральный продюсер фестиваля Алексей Агранович. Заметив, что "Оскар" означает наступление нового года в американском кино, а "Край света" — сахалинском.
"С Новым годом!" — поздравил он. После этого на сцене появилась декорация с наряженной елкой и дети в праздничных масках. Они и объявили картины конкурса, описав фабулу каждой в стихах.
В этом году в конкурсной программе фестиваля представлено десять фильмов: ООО "Семейное счастье" Вернера Херцога из Германии, документальная драма "Боги Моленбека" финского режиссера Реетты Хутанен, интеллектуальный хоррор "Виварий" ирландца Лоркана Финнегана, победитель Карловарского фестиваля болгарско-греческая картина "Отец" Кристины Грозевой и Петара Вылчанова, "Принадлежность" турецкого режиссера Бурака Чевика, ретродрама "Приют" афганской писательницы и режиссера Шарбану Садат, малобюджетный фильм "Тридцать" Симоны Костовой из Германии, ставший сенсацией Роттердамского кинофестиваля, и три российские работы: "Большая поэзия" Александра Лунгина, "Мальчик русский" Александра Золотухина и "Дылда" Кантемира Балагова, отмеченная премией Международной федерации кинопрессы FIPRESCI и наградой за лучшую режиссерскую работу программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля.
В жюри смотра вошли актер и продюсер Александр Робак, режиссер из Китая Чжан Цзялин, казахский продюсер Ольга Хлащева, историк и краевед Сахалинской области Игорь Самарин. Председателем стал режиссер и сценарист Александр Миндадзе.
Всего в рамках фестиваля покажут более ста картин из 40 стран.
Карина Салтыкова