Южнокорейские музыканты выступят в Крыму на фестивале Dialog Classica

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Лауреаты международных конкурсов Ким Джонг А и Со Донг Хен, а также южнокорейский флейтист-виртуоз Пак Те Хван примут участие в международном фестивале исполнителей классической музыки Dialog Classica, который впервые пройдет в Крыму с 28 по 31 августа. Об этом в пятницу сообщается на сайте Министерства культуры региона.

"С 28 по 31 августа впервые пройдет Международный фестиваль исполнителей классической музыки Dialog Classica, в рамках которого запланировано проведение шесть концертов с участием музыкантов Республики Крым и Республики Корея. Масштабное культурное мероприятие призвано способствовать диалогу российской и корейской культур и посвящено развитию двухсторонних отношений", - говорится в сообщении.

Фестиваль откроется 28 августа в Ливадийском дворце, а вечером 29 августа в Мраморной пещере (село Мраморное) крымские и корейские музыканты представят совместную концертную программу, сообщается на сайте. Также отмечается, что 30 августа пение лауреата международных конкурсов Ким Джонг А можно будет услышать в Симферополе. Концерт Со Донг Хена пройдет в день закрытия фестиваля 31 августа.