В Сочи открывается конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна"

СОЧИ, 24 августа. /ТАСС/. Участниками XVIII Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", который открывается в Сочи 24 августа, станут 13 артистов из 11 стран - России, Армении, Азербайджана, Албании, Кубы, Италии, Латвии, Молдавии, Испании, Украины, США. Об этом рассказали журналистам организаторы конкурса.

"В этот раз в конкурсе принимают участие 13 финалистов из 11 стран. В воскресенье, 25 августа, пройдет творческий вечер народного артиста России, композитора, продюсера Игоря Крутого, на котором артисты исполнят хиты юбиляра. В первый конкурсный день, 26 августа, состоится юбилейный вечер певицы Анжелики Варум. На следующий день запланирован юбилейный вечер Сосо Павлиашвили. В третий конкурсный день пройдет "Вечер премьер", - сообщили организаторы.

В период конкурса молодые исполнители примут участие в спортивных и развлекательных мероприятиях. Участники выполнят нормы ГТО на стадионе "Фишт", который принимал матчи чемпионата мира по футболу. Также они исполнят российские хиты для жителей и гостей курорта в морском порту Сочи. Затем конкурсанты по традиции заложат звезду на Аллее звезд "Новой волны" и барельеф в центре Сочи.

"Новая волна" - ежегодный Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки. В 2002-2014 годах проводился в Юрмале (Латвия) в концертном зале "Дзинтари". С 2015 года фестиваль проходит в Сочи, площадкой "Новой волны" является концертный зал New Wave Hall в Олимпийском парке. Главная цель конкурса - открытие для зрителей музыкальных талантов, за эти годы конкурс открыл имена таких артистов, как Дима Билан, Сергей Лазарев, Анастасия Стоцкая, Ирина Дубцова и другие. В прошлом году победителем "Новой волны" стал российский исполнитель Дан Розин, в конкурсе принимали участие 15 финалистов из 10 стран.

В этом года "Новая волна" пройдет в Сочи с 24 по 29 августа. Россию будут представлять Данил Буранов и группа "Давинчи". На 26, 27 и 28 августа запланирована конкурсная программа, 25 августа пройдет юбилейный вечер Игоря Крутого.

Первый конкурс "Новая волна" был проведен в Юрмале с 31 июля по 4 августа 2002 года. Авторами идеи и основателями фестиваля стали композиторы Раймонд Паулс и Игорь Крутой. "Новая волна" была задумана как преемник традиций Всесоюзного конкурса молодых исполнителей советской эстрадной песни, проходившего в Юрмале в 1986-1989 годах. На первой "Новой волне" выступили 15 участников (сольных исполнителей и музыкальных групп) из десяти стран, в том числе шесть представителей России. Каждый конкурсант исполнил по три песни: ретро-шлягер своей страны, популярную песню на иностранном языке и новую композицию. По итогам голосования жюри первое место заняла российская группа Smash!!.