Театрально-музыкальный фестиваль "Сон в летнюю ночь" открывается в Подмосковье

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Первый областной фестиваль "Сон в летнюю ночь" открывается в подмосковном Подольске. С 24 по 25 августа посетители смогут увидеть театральные и музыкальные представления участников мероприятия, сообщила пресс-служба Министерства культуры Московской области.

"24 и 25 августа в поселке Дубровицы городского округа Подольск состоится первый областной театрально-музыкальный фестиваль "Сон в летнюю ночь". <...> Программа состоит из нескольких частей, сочетающих все жанры искусства: театральных представлений в формате open air, концертов в органном зале культурного центра "Дубровицы" и выставки художника Владимира Сиухова", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также рассказали, что фестиваль пройдет возле храма Знамения. Его участниками станут коллектив театра маски "Странствующие куклы господина Пэжо", творческий коллектив PranaLab, театр Giraffe Royal, а также ансамбль "Волки и овцы".

"Завершением двух фестивальных дней станут премьерные программы двух звезд театра и классической музыки: народного артиста России Евгения Князева и виолончелиста, органиста, пианиста, заслуженного артиста России Александра Князева. Они представят две литературно-музыкальные композиции: "Бах. Цветаева. Казанова" и "Бах. Шекспир. Джон Донн", - добавили в пресс-службе.