Участники "Нашествия" выступили на фестивале "Таврида - АРТ" в Крыму

СУДАК /Республика Крым/, 24 августа. /ТАСС/. Вячеслав Бутусов, Гарик Сукачев, Найк Борзов, группа "Пикник" и другие звезды современного рока спели для участников первого в России фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ" в Крыму, передает корреспондент ТАСС.

Бутусов приехал на фестиваль вместе со своим сыном Даниилом. "Я считаю, что мы должны осуществлять поддержку, помогать развивать такие проекты. Я, как многодетный отец, заинтересован, чтобы у моих детей было пространство для развития и творчества, я считаю, что это главное", - сказал он, отметив, что сейчас готовит новую программу и записывает новый альбом.

Вокалист группы "Пикник" Эдмунд Шклярский пожелал молодым участникам верить в себя. "Больше фанатизма, веры в свои силы, должна быть мечта, которая будет вести человека по жизни", - подчеркнул он.

Бас-гитарист группы Марат Корчемный обратил внимание на то, что природа на фестивале напоминает Дикий Запад. "Здесь пыль, как в последнем фильме Квентина Тарантино, ковбойская пыль, в этом есть свой шарм. Это место, горы, долина напоминают вестерн, мы здесь недалеко снимали свой вестерн специально для нашего концерта, у нас были ковбои, лошади", - рассказал он.

Борзов выступил вместе с участницей "Тавриды". "Со мной сегодня будет такой маленький сюрприз во время выступления - одна из молодых местных музыкантов будет петь со мной песню", - отметил он. Группа "Ария" и "25/17" также исполнили свои песни для участников фестиваля.

О фестивале

Первый в России фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ" проходит в Крыму 20-26 августа. Он собрал на одной площадке свыше 50 тыс. человек, среди которых 4,5 тыс. молодых деятелей культуры из 85 регионов России и других стран. "Таврида - АРТ" позиционируют как "фестиваль фестивалей": за дни основной программы пройдет 834 культурных события - от театрального и литературного фестивалей до авиашоу и концертов звезд рока, рэпа и поп-музыки.

Для участников, которым от 18 до 35 лет, работают восемь арт-кварталов: "Таврида-Арт", посвященный художественному искусству, дизайну, стрит-арту, скульптуре и архитектуре, "Таврида народная" - для фольклора, промыслов, "Таврида музыка", "Таврида кино&театр", "Таврида танцы", "Таврида КВН", "Таврида лайф" для любителей здорового образа жизни, "Таврида добро" - для тех, кто помогает сохранению исторического и культурного наследия страны. Запланированы около 60 кастингов для кино и телепроектов, шоу и различных программ.

Форум молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В этом году проект расширился до формата арт-кластера и включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября) и фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ" (проходит с 20 по 26 августа). Ведется капитальное строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида", которое планируется завершить в 2022 году. Организатором форума "Таврида" является автономная некоммерческая организация "Центр развития культурных инициатив".