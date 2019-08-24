Умер переводчик фильмов Юрий Живов

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Переводчик иностранных фильмов Юрий Живов умер 22 августа на 62-м году жизни. Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил двоюродный брат Живова Андрей Дольский.

"К сожалению, сегодня скоропостижно скончался любимый переводчик фильмов очень многих. Юрий Живов", - написал Дольский.

Живов перевел в общей сложности более 1,3 тыс. иностранных фильмов, его словами, в частности, говорили герои "Челюстей" и некоторых серий Бондианы. Его первыми работами были "Любовник леди Чаттерлей", "Вой" и "Исповедь чистильщика окон".

Похороны переводчика состоятся в воскресенье, 25 августа.