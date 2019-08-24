На Пекинской книжной ярмарке представлена книга "Москва растет"

ПЕКИН, 24 августа. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Книга о прошлом, настоящем и будущем российской столицы "Москва растет" представлена на Пекинской международной книжной ярмарке (Beijing international Book Fair) ее автором - историком и москвоведом Павлом Гнилорыбовым. Книга, вызвавшая большой интерес китайских посетителей, выпущена при поддержке Издательской программы Правительства Москвы и демонстрируется на ее же стенде. Рядом - многочисленные издания о достопримечательностях Москвы, ее архитектуре, о великих и самых обычных москвичах. Часть книг выпущены к 75-летию Победы, в которую столица и ее жители внесли огромный, если не решающий вклад.

"Про Москву пытались написать много книг. Это издание о том, как город возник, как он "наращивал кольца", как поднимался ввысь, что было доминантой в его развитии в разные века", - сказал Гнилорыбов в разговоре с корреспондентом ТАСС. "Москва - город мирный, но раз в столетие она разрушается, чтобы потом отстроиться заново и обрести новый облик", - отметил он. Довольно увесистое издание, по его словам, "проникнуто стремлением показать, какой была столица в XIV, XVI, XVII веке, и кажется, это в большей степени удалось, чем не удалось".

"Мы ее выпустили совместно с Правительством Москвы, значительно переработав, в детском варианте, и 1 сентября она будет подарена каждому московскому первокласснику", - поведал автор.

Главной своей задачей Павел считает пропаганду, а порою - и защиту исторического наследия Москвы.

"Мы очень страдаем от того, что "Москвоведения" как предмета нет в столичных школах, при том, что в каждом регионе России есть что-то в этой области. Пусть это часто преподается недостаточно подготовленными учителями. В этом плане нужен здоровый регионализм", - полагает Гнилорыбов. Помимо общероссийского пантеона героев, по его словам, нужен и "местный пантеон". А для этого нужны и заинтересованные люди.

В московском разделе ярмарки много прекрасных книг, однако, как сетуют писатели-москвичи, почти все они выпущены малыми тиражами, что не позволяет надеяться на охват большой аудитории. В результате придется искать эти издания по библиотекам, в крупные книжные магазины они практически не попадают, сказал Гнилорыбов.