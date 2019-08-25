Кириенко: филиалы форума "Таврида" планируется создать в регионах России

СУДАК /Республика Крым/, 25 августа. /ТАСС/. Арт-резиденции, которые станут филиалами форума "Таврида", планируется создать в регионах России. Об этом сообщил на стратегической сессии фестиваля творческих сообществ "Таврида" в воскресенье первый заместитель руководителя Администрации президента РФ, председатель организационного комитета фестиваля Сергей Кириенко.

"Очень важно, чтобы это пространство ["Таврида"] было для ребят не одну неделю, чтобы существовало постоянно в каждом регионе, где ребята живут. Многие из [присутствующих на площадке форума губернаторов] приняли решение создавать в своих регионах то, что называется арт-резиденциями", - сказал Кириенко.

Он уточнил, что такие филиалы должны стать пространством для "постоянного обучения и развития молодых деятелей культуры".

На сессии присутствуют губернаторы и представители администраций более десяти регионов: Крыма и Севастополя, Татарстана, Ямало-Ненецкого автономного округа, Калининградской области, Сахалинской области и других.

О фестивале

Первый в России фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ" проходит в Крыму 20-26 августа. Он соберет на одной площадке 4,5 тыс. молодых деятелей культуры из 85 регионов России и других стран, а также десятки тысяч зрителей. "Таврида - АРТ" позиционируют как "фестиваль фестивалей": за дни основной программы пройдет 834 культурных события - от театрального и литературного фестивалей до авиашоу и концертов звезд рока, рэпа и поп-музыки.

Каждый вечер на главной сцене "Тавриды - АРТ" будут проходить концерты. Гостей также ждут шоу фейерверков и другие сюрпризы. Для участников - жителей арт-квартала в возрасте 18-35 лет - работают восемь арт-кварталов: "Таврида Арт", посвященный художественному искусству, дизайну, стрит-арту, скульптуре и архитектуре, "Таврида народная" - для фольклора, промыслов, "Таврида музыка", "Таврида кино&театр", "Таврида танцы", "Таврида КВН", "Таврида лайф" для любителей здорового образа жизни, "Таврида добро" - для тех, кто помогает сохранению исторического и культурного наследия страны. Запланированы около 60 кастингов для кино и телепроектов, шоу и различных программ.

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В этом году проект расширился до формата арт-кластера и включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября) и фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ" (проходит с 20 по 26 августа). Ведется капитальное строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида", которое планируется завершить в 2022 г. Организатором форума "Таврида" является автономная некоммерческая организация "Центр развития культурных инициатив".