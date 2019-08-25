Кириенко: форум "Таврида" в Крыму будет начинать работу в апреле

СУДАК /Республика Крым/, 25 августа. /ТАСС/. Форум "Таврида", где собираются молодые деятели культуры со всей страны, будет начинаться в апреля и продолжаться до октября, сообщил на стратегической сессии фестиваля творческих сообществ "Таврида" в воскресенье первый заместитель руководителя Администрации президента РФ, председатель организационного комитета фестиваля Сергей Кириенко.

Ранее форум проходил только летом, в этом году первая смена началась 11 мая, последняя завершится 5 октября.

"Он [форум] будет работать с апреля по октябрь", - сказал Кириенко.

Он уточнил, что благодаря переезду форума с Бакальской косы в бухту Капсель в 2019 году удалось увеличить число смен с восьми до 16, а в будущем здесь будет построен центр, который сможет работать круглый год.

Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум, фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ" (проходит с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида" (окончание строительства в 2022 году). Организатор проекта - Центр развития культурных инициатив.