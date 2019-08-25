Мультфильм "Angry Birds 2 в кино" вновь возглавил российский прокат в выходные

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Анимационный фильм "Angry Birds 2 в кино" (The Angry Birds Movie 2) снова стал лидером российского проката, собрав 97,8 млн рублей за минувший уик-энд. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 22 по 25 августа.

Комедийный мультфильм производства компании Rovio Animation режиссера Туропа Ван Ормана вышел на экраны 15 августа. Персонажей озвучили Джейсон Судейкис, Джош Гэд, Майя Рудольф, Дэнни Макбрайд, Лесли Джонс и другие артисты.

На второй строчке оказался фильм "Однажды в… Голливуде" (Once Upon a Time ... in Hollywood) сценариста и режиссера Квентина Тарантино. За минувшие выходные сборы составили 88,2 млн рублей.

Третье место по кассовым сборам занимает фильм в жанре ужасов "Капкан" (Crawl) режиссера Александра Ажи, собравший 78,2 млн рублей.