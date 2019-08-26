Режиссер "Джокера" опубликовал шесть тизеров этого фильма

Режиссер Тодд Филлипс опубликовал в своем Instagram сразу шесть тизеров нового "Джокера". Таким образом он анонсировал дату появления полноценного трейлера фильма.

На каждом из этих роликов мелькает фрагмент надписи. Если сложить все кусочки вместе, получается фаза "Трейлер 8.28" (28 августа).

Ранее Филлипс объявил на своей странице дату мировой премьеры картины, она запланирована на 4 октября. Он также писал, что фильм впервые покажут на 76-ом ежегодном Венецианском международном кинофестивале.