Росгосцирк разрабатывает проект ремонта подведомственных компании зданий

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Компания "Росгосцирк" до конца 2019 года утвердит проект реконструкции зданий, принадлежащих организации. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра культуры России Павел Степанов.

"Компания "Росгосцирк" по поручению Министерства культуры сейчас прорабатывает проект дорожной карты ремонта всех зданий Росгосцирка. До конца года мы утвердим это с Министерством культуры, а дальше будем корректировать стратегию циркового дела", - сказал он.

По словам и.о. генерального директора Росгосцирка Владимира Шемякина, дорожная карта по капитальному ремонту зданий рассчитана на пять лет. Он добавил, что планируется ремонт противопожарных систем в 36 учреждениях до конца года.

Федеральное казенное предприятие "Росгосцирк" - одна из самых крупных цирковых компаний в мире. Ее история началась в 1919 году, на данный момент предприятие объединяет 38 стационарных цирков и пять цирков-шапито по всей России. В Росгосцирке работают около 4,5 тыс. сотрудников, среди которых сотни артистов, ставших победителями престижных международных фестивалей и конкурсов.